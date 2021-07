Tom Dumoulin: “Prestatie in Tokio bepaalt niet mijn wielerplezier”

Interview

Komende zaterdag vliegt Tom Dumoulin samen met bondscoach Koos Moerenhout naar Tokio voor de Olympische Spelen. Vanuit Parijs vertrekken een avond later met een nachtvlucht vanuit luchthaven Charles-de-Gaulle de Tour-renners Bauke Mollema, Wilco Kelderman en Dylan van Baarle naar de Japanse metropool. De Nederlandse wielrenners zullen niet in het olympische dorp verblijven, maar hebben een hotel in Gotemba met uitzicht op de roemruchte Mount Fuji waar het circuit van het wegparcours is uitgestippeld.

Woensdagavond schoof Dumoulin aan bij Tour de L1mbourg, de talkshow van L1 over de Tour de France, die was neergestreken in de wijnkelder van wijngoed Saint Remi in Raar/Meerssen. De Maastrichtenaar is net terug van zijn hoogtestage in het Italiaanse Livigno. “Daar heb ik een goed gevoel aan overgehouden”, vertelde een stralende Dumoulin. “Ik zat twee weken in Livigno. Het was mijn tweede korte hoogtestage richting de Olympische Spelen. Eind mei was ik ook al twee weken in Livigno. Nu heb ik de laatste puntjes op de i gezet richting Tokio.”

Natuurlijk volgt Dumoulin in deze dagen de Tour de France op de voet. Over de prestaties van zijn vier overgebleven ploegmaten in Frankrijk is hij onder de indruk. “De ploeg doet het ondanks dat het team gehalveerd is, super. Jonas Vingegaard is dé openbaring van deze Tour. En Wout van Aert heeft zijn rit ook weer meegepakt. Ik kan alleen maar zeggen dat ze super goed rijden. Ik heb niet veel contact met de mannen in Frankrijk. Al heb ik natuurlijk wel Wout en Sepp Kuss gefeliciteerd met hun ritzeges.”

Dat de drie klassementsrenners waar Jumbo-Visma vorig jaar mee pronkte (Primož Roglič, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk) alle drie niet meer in de Tour zijn, mag opmerkelijk worden genoemd. “De huidige prestaties van de andere renners tekenen de sterkte in de breedte van de ploeg. Zeker met Jonas die op de deur aan het kloppen is. We hebben een heel sterke basis. Misschien zijn deze resultaten ook het bewijs dat het team op veel vlakken goed bezig is. Daarom kan een jonge renner zoals Jonas nu doorstromen en in zijn eerste Tour de France direct al het maximale eruit halen.”

Of Dumoulin de Tour mist?

“In de eerste week van de Tour vond ik het prima dat ik de ronde een jaartje heb overgeslagen. De doffe ellende met alle valpartijen en alle pech bij mijn ploeg heb ik zeker niet gemist. Dat haalt wel een beetje de glans van de eerste Tour-dagen weg. Of ik een oplossing voor de vele valpartijen heb? Mijn idee is om met een kortere tijdrit de ronde te beginnen. Daardoor krijg je meteen verschillen in het klassement. Automatisch laten dan veel renners die strijd al een beetje lopen, waardoor je enige stress weghaalt. Maar het is lastig om een duidelijke oplossing te vinden die veel valpartijen in die eerste week kan voorkomen.”

Eerlijk bekent Dumoulin dat de huidige beelden van de Tour ervoor zorgen dat hij de grootste wielerkoers van het jaar een beetje mist. “Inmiddels is de Tour weer de Tour geworden. Als de renners weer in de bergen zijn en je de campers langs de kant ziet staan, dan krijg ik weer dat vakantiegevoel dat bij de Tour hoort. Zo heb ik het zelf ervaren toen ik er vroeger op televisie naar keek en ook in de jaren dat ik er als renner bij was. De laatste anderhalve week van de Tour heb ik weer heel mooi gevonden. En ja, dan begint het bij mij ook weer te kriebelen.”

Bergkoning

Dumoulin gelooft dat provinciegenoot Wout Poels donderdag in de laatste bergrit in de Pyreneeën een grote kans maakt om de bollentrui definitief mee naar Parijs te nemen. “Wout moet niet op de slotklim naar Luz Ardiden gokken, want daar heeft hij het zelf niet meer in de hand. Al denk ik dat na de ritzege van Tadej Pogačar op de Col de Porte zijn ploeg UAE Emirates niet opnieuw voor het dagsucces gaat rijden. De kans is dus groot dat een groep aanvallers de vrijheid krijgt om voor de ritzege te rijden.”

“Dat zou ideaal voor Wout Poels zijn, want dan hoeft hij alleen nog maar Nairo Quintana en Michael Woods in de gaten te houden. Het mooiste scenario zou zijn wanneer hij zelf in de kopgroep op de Tourmalet zit. Al kun je er dan wel vanuit gaan dat Woods en Quintana dan ook mee zitten. Die drie houden elkaar echt in het oog. Al denk ik dat Wout de beste van die drie is. Ja, ik geef Wout echt een goede kans dat hij de bergkoning van deze Tour gaat worden.”

Optimisme

Optimistisch kijkt Dumoulin vooruit naar zijn olympische tijdrit in Tokio. “Ik ben momenteel goed. Op de trainingen haal ik goede waardes. Al was het met alle regen in Zuid-Limburg vandaag niet makkelijk om mijn tijdritblokjes tijdens mijn training te doen. Hoe goed ik straks in Tokio ben is moeilijk te zeggen. Het verschil tussen goed zijn en de topvorm hebben, voel je pas in de wedstrijden.”

Vijf jaar geleden tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro haalde Tom Dumoulin een zilveren medaille achter Fabian Cancellara. “Ik reed de Tour destijds als laatste voorbereiding op die Zomerspelen en herinner me dat ik in bloedvorm was gedurende die ronde. Het was een ideaal scenario omdat er toen twee weken tussen het einde van de Tour en de olympische wegwedstrijd zaten. In de laatste dagen in de Tour viel ik en brak mijn pols. In een klap was mijn perfecte voorbereiding om zeep. Met passen en meten is het toch nog gelukt om in Rio aan het vertrek te staan. De topvorm was gelukkig niet helemaal weg, maar de pols zat me toch in de weg. Ik behaalde er alsnog een mooie zilveren medaille, maar wel eentje met een zuur bijsmaakje.”

Of Dumoulin nu nog iets heeft aan zijn ervaring in Rio?

“Je neemt van iedere wedstrijd veel ervaringen mee. Zeker van een groot evenement zoals de Olympische Spelen. In Tokio zal het echter weer heel anders zijn. Alleen al door de corona-beperkingen komen we in een andere wereld terecht. We zitten ditmaal niet in het olympische dorp, waardoor de beleving anders zal zijn. Ook de weersomstandigheden zullen veel extremer zijn. In Rio was het uiteindelijk helemaal niet heet en vochtig. Nee, Tokio gaat heel anders zijn.”

Dumoulin laat blijken dat het uiteindelijke resultaat in Tokio niet van heel grote invloed gaat zijn op zijn beslissing om zijn verdere loopbaan te vervolgen. “Ik heb er heel goed aan gedaan om vanaf januari een break in te lassen. De afgelopen twee à drie maanden ben ik stapsgewijs bezig geweest met mijn opbouw richting Tokio. Dat heb ik als een heel mooi proces ervaren. Dat is vooral hetgeen wat ik meeneem. Mijn gevoel hierover gaat niet veranderen wanneer het resultaat in Tokio zou tegenvallen. Die prestatie bepaalt niet of ik wel of geen plezier meer in het wielrennen beleef.”