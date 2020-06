Tom Dumoulin over transfergerucht Froome: “Ik moest denken aan mijn eigen perikelen” zaterdag 13 juni 2020 om 12:54

Tom Dumoulin moest denken aan zijn eigen transferperikelen bij Team Sunweb, toen hij het nieuws vernam dat Chris Froome een tussentijds vertrek bij Team Ineos overwoog.

Onlangs deed het nieuws de ronde dat Froome mogelijk halverwege dit seizoen zou vertrekken bij Team Ineos. Hij wil graag het kopmanschap in de Tour de France. Maar gezien de tegenstand van Egan Bernal en Geraint Thomas binnen zijn eigen ploeg, zou hij de mogelijkheden bekijken om deze zomer nog te vertrekken. “Ik moest denken aan mijn eigen perikelen”, zegt Dumoulin in een weekendinterview met Het Laatste Nieuws.

De Giro-winnaar van 2017 liet vorig jaar zijn doorlopende contact bij Team Sunweb ontbinden om over te stappen naar Jumbo-Visma. “Dat is toch niet leuk. Ik weet niet of ik de berichten moet geloven, maar als hij wil switchen tijdens het seizoen, kost dat wel energie.” Froome zou bij een transfer verlost zijn van de interne concurrentiestrijd, maar tegelijkertijd zou hij een sterke ploeg verliezen. “Ik sta daar sinds vorig jaar heel anders in”, reageert Dumoulin.

‘Rijden voor wie er het best voor staat’

Bij Sunweb reed de hele ploeg voor hem in de Tour, gaat hij verder. “Nu ben ik niet meer alleen. Straks wordt gereden voor wie er het best voor staat. Als Steven Kruijswijk de beste is van de ploeg, dan rijdt Tom Dumoulin voor Steven en dan rijdt Primož Roglič voor Steven. Als Primož de beste is, dan rijdt de ploeg voor hem. Als blijkt dat ik de beste ben, wordt er voor mij gereden. Dat maakt wel dat je een gigantisch sterke ploeg hebt.”

Volgens de Jumbo-Visma-kopman is dat dezelfde situatie voor Chris Froome bij Ineos. Als hij de beste blijkt, heeft hij meesterknechten waar je alleen van kan dromen. Ik kan niet spreken voor Froome. Hij moet van zijn eigen kracht uitgaan, dat kan bij elke ploeg. De laatste tien kilometer van een klim is het toch ieder voor zich. Gelijk bij welke ploeg, we gaan hem sowieso moeten verslaan.”