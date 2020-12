Tom Dumoulin over terugkeer naar de top: “Fysiek moeilijker dan gehoopt”

Voor Tom Dumoulin was 2020 een veelbewogen jaar. Er was niet alleen de coronacrisis, maar de renner van Jumbo-Visma probeerde na meerdere tegenslagen ook zijn niveau van weleer te halen. “Het was fysiek toch moeilijker dan gehoopt. In de topsport draait het toch om die laatste procent”, is Dumoulin eerlijk in een interview met De Limburger.

Dumoulin kende een wielerseizoen met ups en downs. Het begon allemaal met een bacteriële infectie in zijn darmen, waardoor hij zijn debuut voor Jumbo-Visma moest uitstellen. In de Tour de France (7e in het eindklassement) liet hij wel weer mooie dingen zien, maar Dumoulin moest de Vuelta a España dan weer verlaten vanwege vermoeidheid.

Van totale leegte naar totale chaos

“Ik ging van de totale leegte naar de totale chaos”, zo kijkt de 30-jarige renner nu terug op de afgelopen periode. “Dat was een omslag die ik op een moment fysiek niet meer trok. Ik was helemaal op in de Vuelta. Eigenlijk was het plan dat ik de klassiekers niet zou rijden, maar het ging goed en ik leek te verbeteren. Bovendien was er een rennerstekort.”

“Ik had het achteraf misschien niet moeten doen, al heb ik zelf ook om die klassiekers gevraagd. Ik wilde me heel graag weer laten zien” aldus Dumoulin. “Als ik kijk naar het afgelopen seizoen, denk ik wel dat ik mentaal sterk ben geweest. Het was een jaar vol tegenslag, het tweede seizoen op rij waarin het niet mijn kant op viel.”

Verwachtingen

“En dan word ik toch nog zevende in de Tour en tweede in de afsluiteinde tijdrit. En waren er constante prestaties tot aan de Vuelta. De verwachtingen zijn hooggespannen. Dat begrijp ik ook. Ik heb die verwachtingen, ook van mezelf, niet helemaal kunnen waarmaken. Dan krijg je ook een negatieve tendens. Maar mensen kijken ook niet verder.”

De Girowinnaar van 2017 blijft geloven in een terugkeer naar de absolute top, ook na twee mindere seizoenen. Volgens ploegleider Frans Maassen moet Dumoulin nog één procent winnen om weer echt mee te doen met de wereldtoppers. “Of dat realistisch is? Dat denk ik wel. Als je één procent optelt bij de Tour van dit jaar, kom ik dicht in de buurt.”

Die ene procent

“Maar die ene procent is moeilijker dan de eerste negentig. Ik weet niet of het nu moeilijker is geworden. De generatie die meedoet om de prijzen wordt jonger en jonger. Dat is bijzonder. Daardoor moet de gevestigde orde echt aan de bak. Ik heb echter wel heel veel vertrouwen dat ik die ene procent nog kan winnen”, klinkt het hoopvol.

“Dat baseer ik op het gevoel dat ik in de afgelopen Tour echt niet de beste versie van mezelf heb getoond en zelfs met die versie zevende ben geworden. Dat geeft me vertrouwen dat ik straks weer helemaal mee kan doen.”

Over komend wielerjaar Tom Dumoulin heeft zijn vizier alweer gericht op het nieuwe wielerjaar. Zeker is dat de Limburger zich zal richten op de Olympische Spelen van Tokio. “Dat is een grote wens voor mij. Vooral de tijdrit, die ligt me heel erg goed. De dubbel met de wegrit zal wel lastig zijn.” Over zijn verdere programma kan en wil Dumoulin nog niets zeggen. “De Tour de France? Laten we het zo zeggen: een heel mooi parcours. Voor het eerst weer meer tijdritkilometers.” De ronderenner vertrekt maandag op eigen initiatief op trainingskamp ter voorbereiding voor het nieuwe seizoen.