Tom Dumoulin over rijden Parijs-Roubaix: “Zou het net als Bradley Wiggins willen doen” donderdag 28 mei 2020 om 12:58

Tom Dumoulin gaf in het verleden al eens aan graag Parijs-Roubaix een keer te rijden. Dat staat nog steeds, maar niet voor de lol. Daarbij neemt hij een voorbeeld aan hoe Bradley Wiggins zich omschoolde in zijn laatste jaren als prof. “Parijs-Roubaix op mijn bucketlist? Ja, ik wil die een keer gereden hebben, maar wel met een gedegen voorbereiding”, zei Dumoulin in WielerFlits Update.

Dit najaar zien we de kopman van Jumbo-Visma in ieder geval niet in Parijs-Roubaix. “Als je voor het klassement gaat in de Tour en een maand later in Roubaix start, dan ga je Roubaix niet winnen”, is Dumoulin van mening. Hij wil niet voor de lol meedoen aan de Hel van het Noorden. “Ik wil aan de start staan om het uiterste uit mezelf te kunnen halen, met een gedegen voorbereiding. Ik ga niet zomaar ergens aan de start staan omdat het leuk is.”

Bekijk hier het fragment waarin Dumoulin praat over zijn ambities in Parijs-Roubaix



Dumoulin denkt daarbij ook aan zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma. “We hebben straks 28 renners die staan te popelen om wedstrijden te rijden”, lacht hij. “Als ik dan zestig wedstrijden ga rijden in twee en een halve maand, dan blijft voor anderen niet veel over. Ik ga niet iemands plek afpakken omdat ik Roubaix een keer gereden wil hebben.”

Dat de Limburger zijn Parijs-Roubaix-project serieus neemt, vertelt hij. “Ik vond het bijvoorbeeld heel mooi hoe Bradley Wiggins het heeft aangepakt. Hij heeft jarenlang zijn lichaam optimaal gefocust op het winnen van een grote ronde, en op het rijden van lange tijdritten. Dat was zijn focus”, legt Dumoulin uit. “Toen verlegde hij die focus in de laatste twee jaar van zijn carrière en werd hij klassiekerrenner. Dat vond ik wel heel mooi. Zo zou ik het ook wel willen doen.”