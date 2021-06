Tom Dumoulin organiseert voor tweede maal zijn Tour de Dumoulin

Fietstoerisme

Tom Dumoulin heeft definitief groen licht gegeven om zijn Tour de Dumoulin op 3 oktober 2021 in Maastricht en omgeving door te laten gaan. De inschrijvingen voor de tweede editie zijn vandaag online geopend en opnieuw staan een jeugdprogramma, toertocht en wielerdorp centraal tijdens het evenement.

De Stichting Tour de Dumoulin wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van vooral het jeugdwielrennen. De wielerdag biedt uitdaging en spanning voor de volwassenen en is zeer laagdrempelig en toegankelijk voor de jeugd. “We hebben een jaar langer moeten wachten op de tweede editie, omdat we Tour de Dumoulin vorig jaar hebben moeten uitstellen door COVID-19. Ik heb er dus extra veel zin in om samen een mooie wielerdag te beleven”, aldus Tom Dumoulin.

Het hart van Tour de Dumoulin krijgt een nieuwe locatie: het Geusseltpark, wat ligt aan de noordrand van Maastricht. Het Geusseltpark biedt veel voordelen voor Tour de Dumoulin, zoals voldoende plek voor de jeugdactiviteiten, het wielerdorp en een grootse start- en finishlocatie. Daarnaast is er ook voldoende gratis parkeergelegenheid en douche- en omkleedmogelijkheden op loopafstand van het evenemententerrein. Dumoulin: “Het is een mooie plek om de ultieme sfeer te creëren die we willen neerzetten bij Tour de Dumoulin.”

Deelnemers tot en met 14 jaar kunnen zich inschrijven voor het jeugdprogramma. Zij fietsen onder andere een route over een speciaal circuit, volgen een clinic, krijgen tips van wielerexperts en kunnen vragen stellen aan Tom Dumoulin bij een persconferentie. Deelnemers vanaf 15 jaar zijn welkom bij de toertocht. De toertocht bestaat uit drie verschillende afstanden van 80, 130 en 180 kilometer. De trajecten gaan over de favoriete fietswegen van Tom Dumoulin door onder andere Zuid-Limburg, de Voerstreek en Wallonië (Ardennen). Alle deelnemers starten en finishen in het wielerdorp.

Vanaf vandaag, 1 juni, zijn de inschrijvingen geopend. Deelname aan het jeugdprogramma is gratis. Kijk voor meer informatie over het programma, de routes en de inschrijvingen op tourdedumoulin.nl.