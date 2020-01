Tom Dumoulin op zoek naar explosieve benen: “Was altijd een wapen” zondag 19 januari 2020 om 12:18

Tom Dumoulin vertoeft op dit moment samen met zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma in Alicante voor het eerste gezamenlijke trainingskamp van 2020. De 29-jarige renner geniet weer van de wielersport en is samen met performance manager Mathieu Heijboer op zoek naar verbetering. “Zo moet ik mijn explosiviteit weer terugkrijgen”, zo vertelt Dumoulin in gesprek met de NOS.

Dumoulin had in het verleden een snedige sprint bergop, zo liet hij zien in onder meer de Giro d’Italia (bergetappe naar Oropa) en de Vuelta a España (zie Cumbre del Sol, waar hij Chris Froome wist te vloeren). De ronderenner kwam echter tot de conclusie dat hij zijn explosiviteit was kwijtgeraakt. “Ik heb me traaggetraind”, aldus Dumoulin, die geen last meer heeft van zijn knie.

“Ik heb op training best wel veel ritjes afgewerkt in de grijze zone. Ik trainde niet rustig, ook niet hard, maar ik reed constant hard door. Het gevolg is dat je maximale prikkel minder wordt.” Dumoulin wil dan ook meer trainen op explosiviteit. “Ik heb dat met Mathieu besproken, ik moet die explosieve uithaal weer terugkrijgen. Dat was namelijk altijd een wapen.”

De oplossing

“Ik heb zo ook een aantal wedstrijden gewonnen. Dat was mijn voordeel ten opzichte van andere klassementsrenners”, zo beseft Dumoulin. Zijn coach Heijboer vult aan. “Het is heel verleidelijk om lekker de hele dag te ‘brommen’, maar het is niet altijd verstandig. Het kan een effectieve trainingsmethode zijn, maar het kan ook doorslaan en dan verlies je explosiviteit.”

“En je hebt die explosiviteit wel nodig om in de koers het verschil te maken”, aldus Heijboer. Dumoulin weet wat hij moet doen om zijn explosieve benen terug te vinden. “Ik moet af en toe iets intensiever trainen, met intervallen en blokken. Het is niet nodig om de hele tijd volle bak te gaan, het moet meer zwart-wit worden. Het betekent dat je na een maximale inspanning weer rustig aan kunt doen.”