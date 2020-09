Tom Dumoulin mogelijk naar WK tijdrijden: “Dat is wel een optie” zaterdag 12 september 2020 om 10:25

Tom Dumoulin heeft zijn focus nu nog volledig liggen in de Tour de France, maar mogelijk staat hij vijf dagen na de slotetappe naar Parijs ook aan de start van het WK tijdrijden in Imola. “Het ligt er een beetje aan hoe ik uit de Tour kom, maar het is wel een optie.”

Het WK tijdrijden staat gepland voor vrijdag 25 september, vijf dagen na de Tour. Het parcours van 31,7 kilometer telt nauwelijks hoogtemeters en is dus op maat gesneden voor specialisten. In het AD vertelde Tom Dumoulin: “Tot en met Parijs ben ik volle bak met de Tour bezig en al het andere gebeurt op de achtergrond. Daarna zie ik wel hoe het is. Misschien kom ik wel helemaal naar de kloten uit de Tour, dan heeft het geen zin om de tijdrit te rijden.”

Op de voorlaatste Tourdag rijdt de wereldkampioen van Bergen (2017) eerst nog de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles, zijn eerste rit tegen de klok sinds de Dauphiné vorig jaar. Wat dat betreft is de chronoproef op de iconische klim een mooi meetmoment. “Misschien doe ik het heel goed in de belangrijkste tijdrit en denk ik ineens: ‘waarom ook niet?’ Ik heb niet veel tijdritten gereden, dit is anders de enige tijdrit die ik ga doen.”