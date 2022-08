Tom Dumoulin mist door ziekte eigen afscheidsfeestje bij Profronde Etten-Leur

Tom Dumoulin, die na dit seizoen stopt als profwielrenner, heeft zijn laatste wedstrijd in eigen land al gereden. De voormalige Girowinnaar zou zondag met de Profronde Etten-Leur nog één keer in actie te zien zijn in Nederland, maar moet vanwege ziekte verstek geven.

Dumoulin had bewust gekozen voor het criterium van Etten-Leur om zijn afscheidsfeestje van het Nederlandse publiek te vieren, schrijft BN De Stem. Dat gaat nu dus echter niet door. Of er ook in de rest van het programma van Dumoulin wijzigingen doorgevoerd worden, is nog niet bekend. Voorlopig staat hij nog op de startlijst van de Tour of Denmark, die aankomende dinsdag van start gaat.

Ondanks de afmelding van Dumoulin, kan de organisatie van de Profronde van Etten-Leur alsnog op een sterk deelnemersveld rekenen. Jonas Vingegaard is bijvoorbeeld wel gewoon aanwezig. Ook Wout van Aert, Jasper Philipsen, Vincenzo Nibali, Bauke Mollema en Wilco Kelderman zijn van de partij.