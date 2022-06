Tom Dumoulin: “Mensen die vinden dat ik WK-plek cadeau krijg, kunnen lekker in de stront zakken”

Tom Dumoulin heeft na het NK tijdrijden uitgehaald naar criticasters die het onterecht vinden dat hij op zeker naar het WK tijdrijden mag. Bondscoach Koos Moerenhout ruimt een plek in voor Dumoulin, die onlangs heeft aangekondigd te gaan stoppen na 2022. “Ik ben echt helemaal klaar met die discussie, daar word ik zelfs kwaad van”, vertelt Dumoulin aan het AD.

Nederland mag waarschijnlijk twee renners naar het WK tijdrijden sturen, eind dit jaar in het Australische Wollongong. Voor Dumoulin is het zijn hoofddoel in zijn laatste maanden als prof. “Ik heb gelezen dat ik mijn selectie voor het WK cadeau krijg. Ik weet niet of jullie mijn uitslagen van de afgelopen WK’s en de grote internationale tijdritten hebben gezien? Volgens mij is er maar één iemand in Nederland die aanspraak maakt op die WK-plek en dat ben ik”, is hij duidelijk.

Non-discussie

“Hoezo twijfelen mensen daar over? Ik haal de ene na de andere medaille op het WK en dan zijn er mensen die daarover een discussie durven aan te zwengelen. Op de Spelen heb ik al bewezen dat het een non-discussie is. Het is gewoon triest. Ze zoeken het maar uit”, vindt Dumoulin. “Dat is een zere plek ja. Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik van Koos krijg, maar ik moet er ook voor rijden. Alle mensen die vinden dat ik die plek cadeau krijg, kunnen lekker in de stront zakken.”

De 31-jarige Dumoulin wist in 2017 wereldkampioen tijdrijden te worden in Bergen. Ook won hij al eens zilver (2018) en brons (2014) op dat onderdeel. Beide keren dat Dumoulin aan de start stond van de individuele tijdrit op de Olympische Spelen behaalde hij ook zilver, in 2016 in Rio de Janeiro en in 2021 in Tokio. In Nederland werd hij vier keer nationaal tijdritkampioen.