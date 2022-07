Tom Dumoulin kent zijn programma richting WK wielrennen

Tom Dumoulin heeft zijn programma richting de WK wielrennen in het Australische Wollongong is samenspraak met Jumbo-Visma samengesteld. Dumoulin rijdt op zaterdag 30 juli de Clásica San Sebastián, vervolgens de Ronde van Denemarken (16 tot en met 20 augustus) en daarna nog de Bretagne Classic – Ouest France (GP Plouay) op 28 augustus.

De WK wielrennen vinden plaats van 18 tot en met 25 september, maar door de lange reis en het tijdsverschil hebben de renners zeker een week nodig om aan de omstandigheden te acclimatiseren. Dumoulin komt daar in actie op zowel de tijdrit als de wegwedstrijd.

Dumoulin zou in eerste instantie de Benelux Tour en de Ronde van Polen rijden, maar doordat de eerste rittenkoers dit jaar is geannuleerd moest zijn programma worden aangepast. Hoe het programma van Dumoulin uitziet na het WK-wielrennen is nog niet bekend. Momenteel is de Limburger samen met ploeggenoot Lennard Hofstede op hoogtestage in het Italiaanse Livigno.

De Maastrichtenaar zou het liefst nog enkele Italiaanse klassiekers rijden en zijn loopbaan vervolgens op zaterdag 8 oktober met Il Lombardia willen afsluiten.

Op vrijdag 3 juni maakte Dumoulin in de aanloop naar de Profronde van Maastricht bekend dat hij aan het einde van dit seizoen definitief stopt met wielrennen. Het WK-tijdrijden in Australië wordt zijn laatste grote doel.

Wedstrijdprogramma Tom DUMOULIN

