Tom Dumoulin keert terug naar Blockhaus: “Hopelijk heb ik opnieuw goede benen”

De Giro d’Italia gaat morgen verder met de bergetappe met aankomst bergop op Blockhaus. Aan die klim heeft Tom Dumoulin goede herinneringen, want tijdens zijn gewonnen Giro van 2017 was de Nederlander daar al een keer derde aan de finish.

De klim van Blockhaus ligt net als vijf jaar geleden aan het eind van de eerste week van de Giro. Destijds sloeg Dumoulin daar een belangrijke slag. Op 24 seconden van winnaar Nairo Quintana kwam de Nederlander als derde over de finish, maar belangrijker: hij klom van de zesde naar de derde positie in het klassement. Twee dagen later won hij de individuele tijdrit naar Montefalco en nam hij de roze trui over van Quintana. Uiteindelijk werd hij de eerste Nederlandse winnaar van een Grote Ronde sinds Joop Zoetemelk de Tour de France van 1980 won.

De etappe van morgen heeft echter wel een ander karakter dan de Blockhaus-rit van 2017, zegt de renner van Jumbo-Visma in aanloop naar de uitdagende bergrit. “Ik heb goede herinneringen aan Blockhaus, een superzware klim. Een paar jaar geleden was het een vrij makkelijke etappe, vlak, en dan Blockhaus om het af te ronden. Morgen wordt compleet anders”, kondigt hij aan. “Het wordt een echte bergetappe. Het wordt zeker een zware dag. Ik kijk er echter wel naar uit. Hopelijk heb ik opnieuw goede benen.”