Tom Dumoulin is geen fan van Alpen-NK: “Persoonlijk zie ik er niets in” zaterdag 11 juli 2020 om 10:35

Een Nederlands kampioenschap in de Alpen? Richard Plugge, teammanager bij Jumbo-Visma, en bondsvoorzitter Thorwald Veneberg zien er wel iets in. Minder enthousiast is Tom Dumoulin. Voor de renner kleven er nogal wat keerzijdes aan het idee.

“Persoonlijk zie ik – en hierin ga ik misschien in tegen de visie van de ploeg – er niets in”, vertelt de kopman van Jumbo-Visma in een interview met De Limburger. “Op heel veel vlakken niet. Je kunt in Limburg genoeg zware rondjes maken waar ook klimmers een kans maken. Het rondje van de Hammer Series was zelfs té zwaar. Ik vond het rondje in Kerkrade perfect. Waarom moeten we daarvoor naar de Alpen?”

Naast dat volgens hem ook in Nederland een zwaar NK is uit te tekenen, ziet hij tevens nadelen in de plannen. “Je kan dat de andere categorieën niet aandoen, zo’n dure reis naar Zwitserland. Daarbij: als het op de normale datum zou zijn, een week voor de Tour, weet ik niet of ik zou gaan. Normaal ben ik dan nog een paar dagen thuis, maar nu zou ik heen en weer naar de Alpen moeten rijden. Ik zie dat niet zo zitten.”