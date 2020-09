Tom Dumoulin: “Ik was goed maar net niet goed genoeg” zondag 27 september 2020 om 17:01

Tom Dumoulin heeft het WK wielrennen in Imola afgesloten als veertiende. De kopman van de Nederlandse selectie was naar eigen zeggen “goed, maar net net goed genoeg” om te winnen. De wereldtitel ging naar de Fransman Julian Alaphilippe.

“Het was echt slopend, maar dat is een WK altijd. Ik was goed maar net niet goed genoeg”, zei Dumoulin na afloop tegen de NOS. “Ik zat net op een klein gaatje op de top van de laatste klim. Dat is echt jammer. Op het eind zat ik tegen kramp aan dus mijn sprint was niets meer.”

“Net een half procentje, dan zit ik mee. Maar dat is koers. Vandaag kon ik niet beter dan dit, maar ik ben blij dat het vandaag zo nog ging. Ik had betere benen dan in de tijdrit.”

Het was Dumoulin zelf die met nog 22 kilometer te gaan een versnelling plaatste op de eerste van twee steile beklimmingen. De 29-jarige renner reed in mum van tijd het gat dicht op Tourwinnaar Tadej Pogacar, die twintig kilometer eerder was ontsnapt. Helaas voor de Limburger sprong niemand met hem mee.

“Ik ging makkelijk weg, toen had ik echt power. En toen ik erbij kwam dacht ik: oei. Zo’n inspanning doortrekken is echt lastig. België had nog controle, dus uiteindelijk kwam ik niet weg. Ik denk ik gewoon net iets tekort kwam. Dat is jammer, maar dit is het.”

Geen Waalse Pijl

Dumoulin heeft nog overwogen komende woensdag te starten in de Waalse Pijl, maar zet daar nu definitief een streep doorheen. “Als het hier heel goed zou gaan, was ik welkom. Maar ik denk dat ik even rust ga pakken. Ik las dat het er redelijk goed uitziet voor de Amstel Gold Race, dus ik hoop dat die doorgaat. Dan hoop ik in de Amstel mee te doen voor het podium.”

Dumoulin overweegt ook nog te starten in de Vuelta a Espana, die op 20 oktober start in Irún.