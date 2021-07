Tom Dumoulin haakte vroeg af op Mikuni Pass: “Hoop in tijdrit op goede benen”

Tom Dumoulin kan de knop omzetten naar de individuele tijdrit van de Olympische Spelen. In de wegwedstrijd kwam de tijdritspecialist er niet aan te pas, nadat hij vroeg moest lossen op de steile Mikuni Pass. “Ik was niet slecht, maar zeker niet goed. Ik heb me al beter gevoeld de afgelopen weken”, vertelt Dumoulin aan het AD.

“De benen zeiden wat anders dan hoe het eruit zag, het was niet super. Daar had ik vandaag wel op gehoopt. Dan was ik een stukje verder gekomen, denk ik. Nu moest ik bijna direct passen op de Mikuni Pass. Het was realistisch om verder te komen, maar het is niet zo”, aldus de Limburger.

“Ik heb genoeg gegeten en gedronken, maar ik heb weinig gekoerst”, zoekt Dumoulin naar een reden voor zijn vroege afhaken. “Het is toch pittig dan, met de hitte en de lange koers. Dat komt allemaal samen. Ik heb wel harde duurritten gedaan, maar ik heb iets meer gefocust op de tijdrit. Het viel een beetje tegen, maar het is niet anders.”

‘Bij een superdag kan ik heel ver komen’

Woensdag wacht voor Dumoulin de tijdrit, waar hij zich sinds zijn comeback op gestort heeft. “Nu zo snel mogelijk herstellen en dan knallen woensdag”, lacht hij. “Ik hoop op goede benen, de benen die ik wel heb gehad de afgelopen weken. Dan zit er wel macht op, en hopelijk is woensdag zo’n dag. Bij een superdag kan ik heel ver komen.”