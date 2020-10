Tom Dumoulin glundert na zege Roglic in Luik: “Mooier winnen kan bijna niet” zondag 4 oktober 2020 om 19:31

Tom Dumoulin was goed in zijn hum na de overwinning van Primož Roglič in Luik-Bastenaken-Luik. De Limburgse kopman van Jumbo-Visma maakte de finale niet mee, maar zag het achteraf terug. “Dit zijn de mooiste finishfoto’s, mooier winnen kan bijna niet. Het is heel vet”, zegt Dumoulin tegen de NOS.

Dumoulin was een belangrijke pion in de finale van La Doyenne. Hij was na de streep de eerste ploeggenoot die bij Roglič kwam. “Ik hoorde eerst dat Alaphilippe had gewonnen, maar Primož zei dat hij het nog niet wist”, legt Dumoulin uit. Niet veel later kwam het verlossende woord: Roglič was door een ultieme jump de winnaar. Zelf werd Dumoulin twaalfde in het eerste achtervolgende groepje.

“Hij had er echt een doel gemaakt”, vertelt Dumoulin. “Hij was echt gefocust en uiteindelijk lukt het, dat is heel mooi. Ik ben ook blij met hoe het vandaag ging met mij, wederom denk ik dat ik net iets tekort kom om het groepje van Primož mee te zitten. Ik zat er heel kort achter. Uiteindelijk is dit een heel mooie wedstrijd voor ons.”

Voor Dumoulin zou eigenlijk de Amstel Gold Race zijn volgende wedstrijd zijn, maar die nu die is afgelast, kiest de klassementsrenner voor rust. “Het is nog een dikke twee weken tot de Vuelta en ik blijf thuis. Even rustig aan en dan nog een week met duurtrainingen. Daarna ga ik normaal gezien naar de Vuelta, als dat allemaal doorgaat”, zegt hij.