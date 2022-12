Tom Dumoulin: “Geen spijt dat ik ben gestopt zonder afscheidswedstrijd”

Tussen 2014 en 2018 won Tom Dumoulin vijf keer de Gerrit Schulte Trofee. Inmiddels is de Limburger alweer enkele maanden gestopt als profwielrenner, maar hij was afgelopen maandag wel aanwezig bij het Wielergala in ’s-Hertogenbosch, waar Dylan van Baarle ditmaal werd uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar. Dumoulin vertelde bij deze gelegenheid dat het goed met hem ging.

“Ik ben het andere leventje inmiddels wel gewend en ik ben aan het genieten”, aldus de winnaar van de Giro d’Italia 2017. “Ik geniet er vooral van dat de druk er niet meer constant op staat. Toen ik nog wielrenner was, ging ik weleens een biertje drinken met mijn vrienden, en ik ging in de winter weleens naar een feestje, maar toch dacht je altijd: volgende week moeten we er weer tegenaan. Er was dus altijd een rem. Nu is dat niet meer zo.”

De 32-jarige Dumoulin vertelt dat hij zijn carrière fantastisch heeft gevonden. “Maar als topsporter ben je wel altijd met één ding bezig. Als wielrenner is dat zo hard mogelijk fietsen. Dan blijft er weinig tijd, ruimte en energie voor andere dingen. Nu is dat er wel.”

Afscheid

Dumoulin werd tijdens het Wielergala geïnterviewd samen met Niki Terpstra, die twee weken terug zijn profloopbaan afsloot met de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Terpstra won die wedstrijd samen met koppelgenoot Yoeri Havik en werd zelf ook nog eens extra in het zonnetje gezet. Had Dumoulin niet op een dergelijke manier uit de sport willen stappen?

“Als ik het had mogen plannen, dan had ik het anders gepland. Laat ik het zo zeggen. Maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad dat ik toen in augustus de beslissing heb genomen om per direct te stoppen – zonder afscheidswedstrijd, of een ander groots afscheid.”