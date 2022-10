Tom Dumoulin denkt na over afscheidsfeest

Video

Tom Dumoulin beëindigde met terugwerkende kracht in augustus zijn wielercarrière. De 31-jarige Limburger wilde aanvankelijk nog één keer vlammen op het WK tijdrijden, maar daarvoor geraakte hij naar eigen zeggen niet meer in topvorm. Zaterdagavond was hij te gast bij het BNNVARA-programma Matthijs gaat door. Daar vertelde Dumoulin hoe het met hem is én dat hij denkt aan een afscheidsfeest.

De winnaar van de Giro d’Italia 2017 en de nummer twee uit de Tour de France 2018 gaf in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk aan dat het goed met hem gaat. “Ik doe allemaal dingen die ik te weinig heb kunnen doen de afgelopen jaren”, lacht hij. “Afspreken met vrienden, biertjes drinken – soms iets te veel, haha – dat soort dingen. Ik ben ook veel naar concerten geweest, ook dat deed ik te weinig. Dat paste nooit in het programma. Nu ben ik naar The Rolling Stones geweest in de Amsterdam ArenA, de laatste keer De Dijk vorige week in Ziggo Dome. En deze zomer ben ik ook naar Rock Werchter geweest in België.”

Van Nieuwkerk probeert Dumoulin uit de tent te lokken door te stellen dat hij – als een van de grootste Nederlandse wielrenners allertijden – verplicht is om aan Nederland een afscheid te geven. “Ik ben niets verplicht”, kaatst hij dat lachend terug. “Áls ik ervoor kies om nog een laatste keer gefêteerd te mogen worden, dan ga ik dat zéker niet doen als een verplichting. Maar… Ik ben zes weken op reis geweest en nu twee weken thuis. Nu begin ik een beetje te landen en begin ik ook te denken: ‘Misschien zou het toch mooi zijn – zeker voor mezelf – om het toch een soort afsluiting te geven, mijn mooie en bijzondere wielercarrière.”

Bekijk hier de ode van Van Nieuwkerk aan Dumoulin



Bekijk hier de aflevering van Matthijs gaat door terug. Halverwege de uitzending zit het afscheidsfeest-moment.