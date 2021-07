Tom Dumoulin: “De olympische wegwedstrijd is geen training voor de tijdrit”

Interview

Het summum van de sport, dat zijn voor Tom Dumoulin de Olympische Spelen. Als jongetje zag hij de Amstel Gold Race in zijn achtertuin, stond thuis soms de televisie aan tijdens de Tour de France, maar de meeste indruk maakten de Olympische Spelen op hem. Geen klassieker, geen Tourrit, noch een WK-prestatie, maar de olympische medailles heeft hij steeds als het hoogste gehonoreerd. Al heeft zijn favoriete sportevenement hem nog niet gebracht, wat hij ervan hoopte.

In Rio de Janeiro zagen we hem geregeld met een gezicht zo zuur als een citroen rondlopen. De polsbreuk opgelopen bij een valpartij in de Tour de France precies twee weken voor de openingsceremonie van Rio 2016 gooide roet in de tot dan perfecte voorbereiding. In de wegwedstrijd rond de Copacabana kneep hij al na 13 kilometer in de remmen, omdat de medische staf van Team NL het verstandiger achtte om de spieren rond zijn geplaagde pols niet over te belasten. Maar een wielrenner stapt nooit graag af.

Vier dagen later verbaasde Dumoulin in het natuurreservaat Grumari velen door de zilveren medaille te winnen achter Fabian Cancellara. Zelf leek hij voorbij de finish echter meer te balen van de gemiste kans op goud dan dat er enige blijdschap om het gewonnen zilver in zijn lijf was. Pas ’s avonds laat, bij de huldiging in het Holland Heineken House, verscheen er voor het eerst een glimlach op zijn gelaat en overheerste enigszins het besef dat hij gezien zijn blessure een puike prestatie had neergezet.

Corona-Spelen

Nu tijdens de Corona-Spelen van Tokio zitten de wielrenners ver verwijderd van alle andere sporters. Vlakbij Mount Fuji in de stad Gotemba is er een hotel afgehuurd waar vrijwel het gehele peloton verblijft. “Het is hier nu zeker een heel ander olympisch gevoel dan in Rio”, erkent Dumoulin wanneer we hem spreken via een video-call vanuit Japan. “Destijds zaten we in het olympische dorp en waren er natuurlijk geen corona-maatregelen. Nu zitten alle wielrenners samen in een groot hotel. Dit geeft meer een WK-gevoel dan dat het de olympische sfeer heeft. Iedereen is echter wel echt met de Olympische Spelen bezig. Dat voel je zeker.”

Dat er momenteel veel corona-besmettingen onder olympische sporters zijn, waaronder drie Nederlanders die zaterdag op dezelfde vlucht als Dumoulin zaten, houdt hem nauwelijks bezig. “Het is hier tot dusver geen onderwerp van gesprek. Inderdaad is het in het olympisch dorp wel een probleem aan het worden, maar ik heb in het wielrennershotel nog niets gehoord over positieve gevallen. We moeten hopen dat we het hier ‘schoon’ houden.”

Enkele uren na dit interview werd echter bekend dat de Tsjechische wielrenner Michal Schlegel positief testte. Dumoulin voelde zich desondanks veilig in het rennershotel in Gotemba. “De maatregelen die we nemen zijn goed. Meer kunnen we er ook niet aan doen. Het is net als topvorm. Dat is ook iets dat je niet kunt vastpakken. Daar heb je ook geen grip heb. Dat is ook met Corona zo. Tot zekere hoogte kun je je wapenen door je aan de basismaatregelen te houden. Meer kun je er ook niet aan doen.”

Uitmuntend

Over die vorm is Dumoulin na twee hoogtestages in Livigno wel te spreken. “Ik kan alleen pas woensdag na de tijdrit aangeven of mijn vorm goed, héél goed of uitmuntend was. De voorbereiding is heel goed gegaan en ik sta waar ik wil staan. Daarbij spreekt het parcours me aan. De belangrijkste punten hebben we al verkend. Zoals de klim van Mount Fuji, de Mikuni Pass en de finale richting in de finish. Het deel rond Mount Fuji is ook het tijdritparcours. Een mooi traject. Lastig, maar niet té lastig. Het is een parcours waar ik normaal goed uit de voeten kan.”

Hoewel hij dit seizoen nog geen tien wedstrijddagen in de benen heeft, wil de Maastrichtenaar er zaterdag in de wegwedstrijd wel echt voor gaan. Ook de tweehonderd kilometer grens heeft hij in een koers nog niet geslecht, terwijl er rondom Mount Fuji 234 kilometer moeten worden afgelegd. Zijn langste rit in de Ronde van Zwitserland ‘slechts’ 182 kilometer bedroeg.

“Het is een supermooi parcours. De warmte ligt mij normaal wel. Ik heb mij voornamelijk voorbereid op de tijdrit, omdat dit mijn grote doel is. Ik denk echter dat een lange inspanning vier dagen voor de tijdrit zeker niet slecht zal zijn. Ik ben er klaar voor en heb ook de mindset om zaterdag tot het uiterste te gaan.”

Wat hoop je met het oog op de tijdrit eerst zaterdag in de wedstrijd te kunnen doen?

“Het zijn twee losse wedstrijden voor mij. Ik heb al eens op een WK een hele slechte tijdrit en een heel goede wegwedstrijd gereden en andersom. Ik trek zeker geen conclusies uit het resultaat van de wegwedstrijd. Ik ben nu nog niet met de tijdrit bezig, maar hou tot en met zaterdag de focus helemaal op de wegwedstrijd.”

Heb je met zo weinig wedstrijden dit jaar in je benen niet voor die tijdrit juist de prikkel nodig om zaterdag nog eens heel diep te gaan?

“Die prikkel is zeker niet slecht. Zeker in deze hitte kan dat alleen maar goed zijn. Daarom wil ik er wel voor gaan. Ik hoop een goede koers te rijden. Maar zelfs als ik zaterdag tegenvallend presteer, dan laat dat me niet van de wijs brengen voor de tijdrit.”

Over de rolverdeling binnen de Nederlandse ploeg is Dumoulin duidelijk. “Bauke Mollema is de uitgesproken leider, terwijl Dylan van Baarle, Wilco Kelderman en ik een vrije rol hebben. Alle drie hopen wij ook zo ver mogelijk in de finale te komen. We proberen Bauke bij te staan waar het kan, maar kunnen ook zelf anticiperen op het wedstrijdverloop. Onze vijfde man, Yoeri Havik die de baan en de weg combineert, zal vooral in het eerste deel zijn werk doen. We hebben een sterke ploeg, maar niet het team om de koers te dragen. Dat hoeft ook niet omdat wij niet een afmaker in het team hebben, die een zekerheid op de overwinning is.”

Tour een noodzaak

Of het rijden van de Tour een noodzaak is om goed op deze Olympische Spelen te presteren, vindt Dumoulin moeilijk in te schatten. “De meeste toprenners die hier aan de start staan hebben de Tour gereden. Daarom is het straks nog steeds moeilijk om te beoordelen of je wel of niet de Tour moet hebben gereden. Wanneer ik een normaal seizoen had gehad, dan was het rijden van de Tour ook mijn eerste keuze qua voorbereiding geweest.”

“Dus ja, ik ben er wel van overtuigd dat de Tour-renners hier goed gaan zijn. Datzelfde geldt ook voor de tijdrit, ook al hebben Filippo Ganna, Remco Evenepoel en Rohan Dennis dat nu niet gedaan. Ik ben eigenlijk richting de tijdrit ook helemaal niet bezig wat mijn concurrenten hebben gedaan. Het is een individuele beproeving en zo benader ik het ook. Ik moet alleen met mezelf bezig zijn.”