Tom Dumoulin: “Concurrentie in Dauphiné groter dan in Tour de l’Ain” dinsdag 11 augustus 2020 om 09:51

Jumbo-Visma heeft zijn zevental voor het Critérium du Dauphiné bevestigd. Geen verrassingen: zoals voorzien sluiten Wout van Aert en Sepp Kuss aan en maakt George Bennett een uitstapje naar Italië.

In vergelijking met de Tour de l’Ain mogen de teams in de Dauphiné een renner extra opstellen. Op George Bennett na, die er wel bij was in de Tour de l’Ain maar deze week Gran Piemonte en Lombardije rijdt, kan Jumbo-Visma dus met zijn volledige Tourkern van start in de Dauphiné. Van Aert en Kuss sluiten aan.

“Na de Tour de l’Ain is de Dauphiné de volgende koers in onze voorbereiding op de Tour de France”, zegt Tom Dumoulin op de teamwebsite. “Maar dat betekent niet dat we die gaan benaderen als trainingswedstrijd. We gaan opnieuw proberen te winnen. Als die kans zich voordoet, gaan we die zeker niet laten liggen. Maar gemakkelijk wordt dat zeker niet. De concurrentie zal sowieso groter zijn dan afgelopen weekend in de Tour de l’Ain.”

De selectie:

Primož Roglič

Steven Kruijswijk

Tom Dumoulin

Sepp Kuss

Robert Gesink

Wout van Aert

