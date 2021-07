Tom Dumoulin: “Als ik Wout die Ventoux-rit zie winnen, begint het wel te kriebelen”

Terwijl zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma momenteel in de Tour de France acteren, bereidt Tom Dumoulin zich voor op de Olympische Spelen van Tokio. Op afstand leeft hij mee met zijn ploeg.

Dumoulin zegt in een interview met De Telegraaf de hectiek, de valpartijen en de nervositeit van de eerste Tourweek niet te missen. “Voor onze ploeg was het eerst echt alleen maar kommer en kwel, maar het is dan mooi om te zien dat die jongens veerkracht tonen. Als ik Wout die rit zie winnen met twee keer de Mont Ventoux, begint het wel te kriebelen bij me. Ook vind ik de Tour in deze fase weer mooi met mensen die met hun campers langs de kant van de weg staan, het vakantiegevoel dat bij de Tour hoort. Dat heb ik altijd speciaal gevonden.”

Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard heeft hem aangenaam verrast. Na twee weken staat de Deen vierde in het klassement. “Die pakt meteen zijn kans. Mooi om te zien hoe hij dit jaar weer een grote stap zet. Ik wist wel dat hij een supergoede renner was, maar dat hij in staat zou zijn om Pogačar te lossen op de Mont Ventoux, is wat anders. Dat biedt ook mogelijkheden, zeker omdat iedereen het idee had dat Pogačar op een heel ander niveau dan de rest zou zitten. Maar nu dacht ik voor de eerste keer deze Tour: oh, misschien is er toch iets mogelijk.”

Olympische Spelen

Dumoulin kijkt met veel vertrouwen uit naar de Spelen in Tokio, waar hij in zowel de tijdrit als de wegkoers in actie komt. “Ik ben heel erg tevreden over de vorderingen die ik maak sinds ik in mei begonnen ben met gericht trainen. Door mijn hoogtestage in Livigno merk ik dat ik echt de weg omhoog heb gevonden. Een gouden comeback op de Spelen? Op dit moment spring ik ook een gat in de lucht met brons. Dat koester ik misschien nog wel meer dan het zilver in Rio. Goud is fantastisch en natuurlijk streef ik daarnaar, maar dat gaat heel lastig worden.”