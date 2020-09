Tom Boonen: “Plannen voor comeback waren concreet, tot corona kwam”

“Was dit niet gewoon om de pers op stang te jagen?”, vroeg presentator Vannieuwkerke in het praatprogramma aan Boonen. “Helemáal niet”, klonk het fel. “Al is het wel heel stom gegaan. Ik had er zelf nog niet bij stilgestaan dat ik een comeback zou kunnen of willen maken. Maar toen zeiden ze mij: als je dan toch gaat trainen, waarom doe je niet meteen een comeback? Opeens was het aan het bollen en waren er concrete plannen.”

“Ik was getriggerd en vroeg me af hoe moeilijk of makkelijk het zou zijn om weer op dat niveau te komen, want ik word 40 dit jaar. Ik dacht: misschien wil ik dat wel doen. Maar toen was het half maart en was er opeens corona en toen is alles stilgevallen.” De plannen zijn ondertussen definitief opgeborgen. Boonen gaf aan de voorbije maanden amper nog gefietst te hebben.