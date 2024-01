zaterdag 6 januari 2024 om 09:43

Tom Boonen over ‘verfoeilijke’ oud-ploegmaat Lance Armstrong: “Soms een verschrikkelijk mens”

Oud-prof Tom Boonen heeft in de podcast FOTO’S MET KURKDROOG een boekje open gedaan over zijn tijd in de ploeg bij de omstreden Lance Armstrong. In dienst van US Postal maakte Boonen zijn profdebuut. Voor ploegmaat Lance Armstrong heeft de Belg weinig goede woorden over.

In de podcast haalt Tom Boonen enkele anekdotes aan, waarin zijn reeds omstreden Amerikaanse ploegmaat zich niet van zijn beste kant laat zien. “De manier waarop Armstrong met zijn vrienden is omgegaan is verfoeilijk. Met zijn beste maat Frankie Andreu bijvoorbeeld.” Andreu was ook een Amerikaanse wielrenner en getuigden in de dopingzaak tegen Armstrong.

Armstrong somde in 1996 tijdens zijn kankerbehandeling aan een arts alle dopingmiddelen op die hij had gebruikt. Andreu en zijn vrouw waren toen ook in die kamer. Na de getuigenis werden zij beiden geïntimideerd door Armstrong. Boonen: “Hij had Armstrong verlinkt, maar het enige wat hij zei is wat er toen in die ziekenhuiskamer is verteld. Armstrong is een verschrikkelijke mens op dat vlak. Hij had al veel eerder moeten bekennen.”

Afscheid van de ploeg

Verder herinnert Boonen zich nog goed het moment dat hij de ploeg verliet. “Ik stuurde rond Kerstmis een berichtje naar iedereen om hen te bedanken voor het fantastische jaar. Ik kreeg veel mooie berichtjes terug. Ze noemden me Tommie Boner. Toen kreeg ik plots een berichtje van Armstrong. Hij stuurde ‘Good luck, you’ll need it’. Ik was toen nog maar 21 jaar oud.”

In zijn verdere carrière kwamen Boonen en Armstrong nooit nader tot elkaar. Sterker nog, Boonen maakte er een gimmick van. “Lance heeft daarna zes jaar lang niet meer tegen mij gesproken. Ik had iets van ‘f*ck you kerel’. Tijdens alle koersen waar zowel Armstrong als ik aan de start stonden, ging ik dan langs hem rijden en zei ik ‘hey Lance’. Hij staarde voor zich uit.”