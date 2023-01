Tom Boonen krijgt eigen standbeeld op Taaienberg

Tom Boonen heeft een standbeeld gekregen op de Taaienberg. De ex-prof heeft een bijzondere band met de Vlaamse helling; “de Taaienberg is echt mijn helling geworden. Ik kon er vaak de beslissing doorvoeren.”

Het standbeeld op de berg in Maarkedal heet “Boonen Beenen” en is gemaakt door ontwerper Thomas Huyghe. Op het standbeeld zijn alleen de benen van de 42-jarige ex-prof te zien. Boonen moest tijdens het maken van het standbeeld liefst drie uur op zijn ene been staan en drie uur op zijn andere been.

“Ik ben enorm trots”, zei de Belg tijdens de onthulling tegen verschillende media, waaronder Het Nieuwsblad. “Ik vind het heel geslaagd. Ik ben enorm blij. We hadden een aantal heel mooie inzendingen, maar voor mij stak dit er onmiddellijk bovenuit. Ik zei in de jury dat dit het voor mij moest zijn en dan is de rest gevolgd.”

“Als kunstwerk an sich vond ik dit zo sterk. Dit zou ik zelfs nog in mijn tuin hebben willen staan. Het is niet het typische standbeeld van een renner, zoals er al zijn. Het is een rustpuntje op het einde van een zware helling die vaak beslissend is”, eindigt hij.

Boonen beëindigde in 2017 zijn wielercarrière bij Quick-Step Floors. In zijn 17-jarige loopbaan won hij onder meer vier keer Parijs-Roubaix, drie keer de Ronde van Vlaanderen, drie keer Gent-Wevelgem en vijf keer de E3 Prijs Harelbeke. Tom Boonen unveils a bronze monument of his legs at the top of the Taaienberg https://t.co/frSMkwtnuV (🇳🇱 but the pictures say plenty) — the Inner Ring (@inrng) January 20, 2023