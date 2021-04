Tom Boonen heeft spijt dat hij Ronde van Vlaanderen niet vaker won

Met Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw, Fiorenzo Magni en Fabian Cancellara hoort Tom Boonen met drie zeges tot de recordhouders in de Ronde van Vlaanderen. De inmiddels 40-jarige oud-renner zegt in een gesprek met WielerFlits-redacteur Raymond Kerckhoffs voor Helden Magazine spijt te hebben dat hij ‘Vlaanderens Mooiste’ niet vaker heeft gewonnen.

“Ik heb in de Ronde van Vlaanderen zeker een of twee edities niet kunnen winnen omdat ik gevangen zat in het ploegenspel”, zo vertelt Boonen, die vier jaar geleden na Parijs-Roubaix stopte. “Al heeft iedere toprenner die veel koersen heeft gewonnen ook de nodige overwinningen aan ploegmaten moeten laten. Ik had ‘Vlaanderen’ misschien vier of vijf keer kunnen winnen.”

“Mijn ploegmaat Stijn Devolder won twee keer, terwijl ik met super benen in het defensief zat gevangen. En de zege van Fabian Cancellara in 2010 was een discutabel jaar. Ja, ik had zelf zeker een paar edities beter uit de verf kunnen komen. Achteraf is het spijtig dat ik dit niet gedaan heb. Na je carrière kom je erachter dat je alles alleen voor jezelf hebt gedaan. En je palmares is het enige tastbare dat overblijft.”