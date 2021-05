Toeschouwer grotendeels aansprakelijk voor botsing met Vansummeren in Ronde 2014

Flanders Classics is gedeeltelijk verantwoordelijk voor de aanrijding tussen Johan Vansummeren en een toeschouwer tijdens de Ronde van Vlaanderen 2014. Dat heeft de rechter zeven jaar na dato beslist. De vrouw die op de vluchtheuvel stond is voor het grootste deel aansprakelijk voor het ongeluk, oordeelt de rechter.

Al in 2014 werd door het Openbaar Ministerie een onderzoek geopend naar de aansprakelijkheid van het incident. In de Ronde van Vlaanderen botste Vansummeren op de vrouw, Marie-Claire Moreels, toen hij over een vluchtheuvel sprong. Zij kwam met haar achterhoofd op een stoeprand terecht, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd en ondervindt nog altijd de gevolgen daarvan.

De rechter besloot dat niemand vervolgd hoefde te worden voor het ongeluk. Volgens de politierechter zijn er wel mensen aansprakelijk, schrijft Het Laatste Nieuws. De vrouw heeft volgens de rechter een fout gemaakt door op de vluchtheuvel te gaan staan. Zij is voor twee derde aansprakelijk gesteld. Organisator Flanders Classics, verantwoordelijk voor de beveiliging op het parcours, voor een derde.

De aansprakelijkheid is van belang, omdat daarmee bepaald wordt wie de diverse schadevergoedingen moet betalen. Het is nog niet bekend of de partijen in beroep gaan tegen de uitspraak.