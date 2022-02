‘Toekomstig Tourwinnaar’ maakt indruk in het wiel van Dumoulin en Ten Dam

Laurens ten Dam en Tom Dumoulin vertoeven momenteel in Colombia, waar ze pittige trainingsritten afwerken. De twee Nederlanders werden eerder deze week tijdens een fietstocht verrast door een zeer jonge wielerfan.

Op de Instagram-pagina van Tem Dam is op een filmpje te zien dat een 12-jarige Colombiaanse renner probeert aan te haken bij onder meer Dumoulin, Ten Dam en Rigoberto Urán. “Ik voelde me nog goed dat ik deze groep met kampioenen kon volgen, tot deze jonge kerel op kwam dagen. Hij is slechts twaalf jaar oud, maar was minimaal vijftien kilometer in staat om het tempo te volgen”, laat de ex-renner van Rabobank, Team Sunweb en CCC weten.

De inmiddels 41-jarige Ten Dam was duidelijk onder de indruk. “Hij bleef maar aanhaken. Het talent in Colombia is echt te gek. Ik denk dat ik vandaag een toekomstig Tourwinnaar heb gespot!”

