Toekomst BikeExchange verzekerd tot eind 2022

Team BikeExchange blijft in ieder geval tot eind 2022 in het peloton actief. VeloNews schrijft namelijk dat ploegeigenaar Gerry Ryan het team de volgende twee seizoenen financieel zal ondersteunen.

Het is manager Brent Copeland die het nieuws vertelt aan het Amerikaanse magazine. “Gerry heeft zich tot en met eind 2022 gecommitteerd. De wereldkampioenschappen van 2022 in het Australische Wollongong hebben hier ook mee te maken. Tot dan zijn we dus stabiel.”

“Net als alle teams, zijn we altijd wel op zoek naar partners. Dat is onderdeel van ons werk. Gerry heeft ons geweldig ondersteund, daar kunnen we alleen maar dankbaar zijn. Zonder hem zouden we niet eens naar de toekomst kunnen kijken.

Ryan trok vorig jaar hoogstpersoonlijk de stekker uit de geruchtmakende deal met Manuela Fundación toen duidelijk werd dat de Spaanse partij ook eigenaar van de ploeg wilde worden. Ryan stak daar echter een stokje voor. De online retailer BikeExchange, waar Ryan mede-eigenaar van is, prijkt sinds 1 januari op het tenue van de Australische WorldTour-formatie.