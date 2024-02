dinsdag 6 februari 2024 om 15:02

Toch geen tweestrijd tussen Charlotte Kool en Lorena Wiebes in UAE Tour Women

Wielerliefhebbers keken al reikhalzend uit naar de komende UAE Tour Women (8-11 februari) en de eerste sprintduels van 2024 tussen Charlotte Kool en Lorena Wiebes, maar dsm-firmenich PostNL heeft slecht nieuws. Kool is ziek en zal dus niet aan de start verschijnen.

Nu Kool in extremis moet afhaken voor de UAE Tour Women, moet dsm-firmenich PostNL het over een andere boeg gooien. “Nu Charlotte vanwege ziekte helaas uit de race is, zullen we een meer opportunistische aanpak hanteren voor de drie sprintkansen die er in de UAE Tour zullen zijn”, schetst ploegleider Albert Timmer.

De Nederlandse formatie rekent in de meerdaags wielerwedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten nog op de volgende vijf namen: Rachele Barbieri, Pfeiffer Georgi, Daniek Hengeveld, Becky Storie en Elise Uijen.

“Er zijn een aantal mogelijkheden waar de wind een grote rol kan spelen, dus we willen de hele dag scherp zijn en goed teamwork laten zien.” Verder kijkt Timmer uit naar de koninginnenrit van de ronde. “Voor de finish op de top van Jebel Hafeet zullen we op Pfeiffer, Becky en Elise inzetten als onze speelkaarten voor de slotklim.”

Kool baalt overigens als een stekker dat ze niet kan meedoen aan de UAE Tour. “Ik voel me gebroken. Het is een lastige en emotionele beslissing, aangezien ik maanden heb toegewerkt naar dit eerste doel van mijn seizoen. Ik heb er juist alles aan gedaan om niet ziek te worden”, laat ze weten via X. “Qua gezondheid is het echter wel de beste beslissing om niet mee te doen. We komen sterker terug.”

Sterk deelnemersveld

De organisatie achter de UAE Tour Women heeft geen verrassingen in petto voor de tweede editie van de rittenkoers. De klimmers zullen de voorlaatste rit met rood omcirkelen in het routeboek, de sprintsters kijken dan weer naar de overige etappes. In de eerste, tweede en vierde etappe is het normaal gesproken sprinten geblazen, al kan de wind eventueel nog voor chaos en waaiers zorgen.

De organisatie is er ook dit jaar in geslaagd om heel wat topploegen te strikken voor de tweede editie van de UAE Tour Women. Op de (voorlopige) deelnemerslijst vallen de namen van Lorena Wiebes, wereldkampioene Lotte Kopecky, titelverdedigster Elisa Longo Borghini, Gaia Realini, Emma Norsgaard en Chiara Consonni meteen op.