maandag 19 februari 2024 om 11:58

Toch geen sloot UCI-punten voor Maxim Van Gils: alleen dagzege Ruta del Sol telt

Maxim Van Gils heeft ‘slechts’ twintig UCI-punten gekregen voor zijn tijdritzege in de Ruta del Sol. Even leek het erop dat de Belg 220 punten zou krijgen, want de vijf kilometer lange chronoproef was de enige overgebleven rit van de ingekorte wedstrijd, wat Van Gils ook meteen eindwinnaar zou maken. De UCI heeft echter besloten geen klassement op te maken en dus ook enkel punten toe te schrijven voor de dagzege.

De Ruta del Sol zou eigenlijk vorige week woensdag al beginnen, maar men moest de openingsrit schrappen omdat de benodigde politiediensten ingezet moesten worden bij boerenprotesten. Daarna volgde ook al snel de annulering van de tweede etappe. Het plan-B was een ingekorte driedaagse, die vrijdag zou beginnen met een individuele tijdrit. Kort voor de start van de chronoproef van bijna 5 kilometer in Alcaudete kwam echter het nieuws naar buiten dat er ook een streep zou worden gezet door het slotweekend.

Het kwam in de Ruta del Sol dus allemaal aan op vijf kilometer knallen tegen de klok. Maxim Van Gils had acht minuten en zeventien seconden nodig en was daarmee veruit de snelste. Hij pakte zodoende de dagzege, wat hem twintig UCI-punten opleverde. Omdat er geen ritten meer volgen, leek Van Gils ook meteen de 2.Pro-koers in zijn geheel op zijn naam te schrijven. En dat zou hem nog eens tweehonderd UCI-punten extra opleveren. Het totaal aantal zou daarmee op 220 zijn gekomen, tien meer dan een ritwinnaar in de Tour de France krijgt.

De UCI heeft echter anders besloten. Er is geen klassement opgemaakt, waardoor Van Gils enkel dagwinnaar is en het moet doen met twintig UCI-punten.