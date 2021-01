‘Toch geen quarantaineplicht voor atleten op Olympische Spelen’

De wielerwereld werd vorige week even opgeschud met het nieuws dat wielrenners verplicht twee weken in quarantaine moeten voor de Olympische Spelen. Een combinatie Tour-Spelen werd daarmee uitgesloten. Volgens TuttoBiciWeb steekt de vork net iets anders in de steel: er zou geen sprake zijn van een quarantaineplicht.

Atleten zouden op de Olympische Spelen pas vijf dagen voor de wedstrijd welkom zijn in het Olympisch dorp, mits zij een negatieve PCR-test kunnen voorschotelen. Eenmaal in het dorp worden zij dan om de twee tot drie dagen getest. Na hun wedstrijden moeten ze binnen 48 uur zijn vertrokken.

Het zou betekenen dat een combinatie Tour-Spelen wel mogelijk is. Na de Tour de France, die eindigt op 18 juli, zijn er nog zes dagen tot de Olympische wegwedstrijd op 24 juli. De coureurs hebben dan 24 uur de tijd om te arriveren in Japan. Mogelijk moet de slotetappe van de Tour de France dan wel worden vervroegd om het peloton meer speling te geven.

Eerder gaf Mathieu van der Poel al aan waarschijnlijk te kiezen voor de Olympische Spelen als er een quarantaineplicht zou komen.