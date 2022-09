Toch geen eerste wereldtitel voor Stefan Küng: “Dit doet pijn”

De buit leek binnen, de eerste regenboogtrui was een feit. Stefan Küng leek in Wollongong, Australië, op weg naar zijn eerste wereldtitel in het tijdrijden. De Zwitser was sneller dan zijn grote concurrenten Remco Evenepoel en Filippo Ganna, maar moest alsnog genoegen nemen met zilver. Tobias Foss zorgde namelijk voor een daverende verrassing door de wereldtitel weg te kapen.

Küng leek lange tijd op weg naar de regenboogtrui, aangezien hij de snelste tijd wist te realiseren aan het laatste tussenpunt. De Zwitser had echter geen rekening meer gehouden met een 25-jarige Noor: Tobias Foss. Die laatste wist een ijzersterke slotfase uit zijn benen te schudden, terwijl Küng in de laatste kilometers juist wat van zijn pluimen verloor. En zo was het verschil aan de finish drie seconden… in het voordeel van Foss.

De 28-jarige Küng was na afloop uiteraard erg ontgoocheld. “Ik ben er al zo vaak dichtbij geweest… Ik verloor ook al eens een Europese titel (eerder dit jaar in München, red.) met minder dan één seconde, op de Olympische Spelen van Tokio kwam ik één seconde te kort voor brons en nu dit weer. Het is meedogenloos, maar dat maakt onze sport ook zo interessant”, vertelde de runner-up na afloop aan de NOS.

Wind

“Toen ik vandaag naar de startlijst keek, wist ik wie ik moest verslaan. Ik had alleen nooit rekening gehouden met zo’n race van Tobias. Ik heb nu heel erg het gevoel dat ik de regenboogtrui heb verloren, dan dat ik zilver heb gewonnen.”

Waar Remco Evenepoel na de finish nog aangaf dat de wind geen spelbreker was, is Küng een andere mening toegedaan. “In de eerste ronde werd je echt voortgestuwd door de wind, maar in de laatste ronde was de wind volledig gaan liggen. Ik keek naar mijn powermeter en zag al dat de snelheid lager lag. Ik bleef echter pushen. Dit komt echt hard aan, het doet pijn.”