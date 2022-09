Brons voor Remco Evenepoel: “Qua waardes mijn beste tijdrit ooit”

Het was voor de start van de tijdrit nog de vraag of Remco Evenepoel wel voldoende was hersteld van zijn inspanningen in de voorbije Vuelta a España, maar de Belg deed in Wollongong ‘gewoon’ mee om de wereldtitel in het tijdrijden. Evenepoel strandde uiteindelijk op negen seconden van het goud. “Als ik naar mijn waardes kijk, was dit de beste tijdrit uit mijn carrière. Toch zeker op een dergelijk parcours”, klonk het na afloop.

Evenepoel werd na de tijdrit naar het podium geleid om de bronzen medaille in ontvangst te nemen. De wereldtitel ging naar de verrassend sterke Tobias Foss, Stefan Küng moest genoegen nemen met een zilveren plak. Dat Foss er met de zege vandoor ging, was een regelrechte verrassing. De reactie van Evenepoel vlak na de finish sprak ook boekdelen. “Het was inderdaad een verrassing. Ik hoorde onderweg in mijn communicatie ook nooit de naam van Foss voorbijkomen”, vertelde Evenepoel aan Sporza.

“Het ging vooral over Küng en Ganna. Ik slaagde er in de finale nog in om serieus in te lopen, maar Foss moet ook enorm sterk zijn gefinisht. Ik werk hier puur gevoelsmatig mijn beste tijdrit ooit af, zeker op een dergelijk parcours, wat voor mij toch niet ideaal is. Op een iets minder technisch parcours had ik misschien wel kunnen winnen, maar dat is geen excuus. Ik heb mijn beste tijdrit gereden en kon niet meer doen. De twee renners die voor mij eindigen, waren sterker”, concludeert de Belg.

“Dit is een eerlijk resultaat”

Evenepoel wil geen excuses inroepen en zoekt het vooral bij zichzelf. “Of de wind een rol speelde? Geen idee, ik had wel het gevoel dat hij in de eerste ronde wat strakker stond. Dat is echter voor iedereen zo. Er was verder geen sprake van een draaiende wind. Nee, we hadden allemaal te maken met dezelfde omstandigheden. Dit is een eerlijk resultaat. De Vuelta? Het is flauw om dat nu aan te halen. Ik heb vandaag gewoon mijn best gedaan.”

Toch baalt Evenepoel als topsporter en pure winnaar natuurlijk wel, nu hij negen seconden tekortkomt voor de wereldtitel. “Derde op negen seconden, dat is heel erg kort. Ik vind het vooral jammer dat het weer net niet is voor ons land. We eindigen nu voor het vierde jaar op rij op het podium. Ik zal elk jaar blijven vechten en jagen op die wereldtitel. Dat Foss hier wint, is trouwens alleen maar goed voor de wielersport. Hij heeft het zeker niet gestolen.”