Tobias Johannessen geopereerd aan knie, broer Anders kampt met ontstoken hartspier

Het seizoen 2022 is in mineur geëindigd voor de gebroeders Johannessen. Tobias Halland Johannessen heeft een operatie moeten ondergaan aan zijn knie, terwijl bij zijn broer Anders Halland Johannessen een ontstoken hartspier is vastgesteld. Beiden komen dit jaar vermoedelijk niet meer in actie, meldt het Noorse TV2.

De ontsteking van de hartspier bij Anders Halland Johannessen is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van een coronabesmetting, schrijft TV2. “Ik kreeg corona in de Ronde van Noorwegen in mei”, legt Johannessen uit. “Ik heb daarna mijn trainingen kunnen doen, maar kon nooit meer goed herstellen. Elke keer als ik twee dagen achter elkaar hard had getraind, voelde ik me daarna ellendig. Ik heb gewacht tot het beter zou gaan, maar dat is nooit gebeurd.”

De 23-jarige renner noemt de ontsteking ‘mild’, maar mag de komende maanden niet trainen. Hij hoopt in december weer op de fiets te zitten. Ondertussen zal hij van de gelegenheid gebruikmaken om onder het mes te gaan, want net als zijn broer heeft hij klachten aan zijn knie. Het gaat om een vetkussentje achter de knieschijf.

Tobias Halland Johannessen

Tobias heeft zijn operatie aan precies hetzelfde euvel er dus al opzitten. “Het is heel snel gedaan. De dokter opent de knie, verwijdert het vetkussen en naait het weer dicht”, legt de nummer tien van de afgelopen Dauphiné uit. Sinds half augustus, toen hij uit de Arctic Race of Norway stapte, kwam hij niet meer in actie. “Ik worstel al heel lang met mijn knie. Het is een beetje pijnlijk, vooral als ik sta of fiets.”

Eerder dit seizoen behaalde Tobias ereplaatsen in de eindklassementen van de Ster van Bessèges (derde), de Ronde van Catalonië (zevende), de Tour of Norway (vierde) en, zoals gezegd, het Critérium du Dauphine (tiende). Ook won hij in Bessèges een rit met aankomst bergop.