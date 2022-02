Tobias Foss kopman Jumbo-Visma in Volta ao Algarve

Jumbo-Visma heeft zijn selectie voor de Volta ao Algarve, de Portugese rittenkoers die woensdag begint met een sprintersrit naar Lagos, prijsgegeven. Met Tobias Foss aan de start zal de Nederlandse formatie voor een goede eindnotering in het algemeen klassement gaan. De jonge Noor is de uitgesproken kopman.

Jumbo-Visma was in het verleden al succesvol in de Algarve, met sprintzeges van Dylan Groenewegen en de eindzege van Primož Roglič. Met Tobias Foss aan de start hoopt de Nederlandse formatie opnieuw mee te doen om de knikkers. Foss maakt zich op voor zijn seizoensdebuut en krijgt in Portugal een mooi parcours voorgeschoteld, met twee lastige klimetappes en een individuele tijdrit van ruim dertig kilometer.

Het is aan Robert Gesink, Pascal Eenkhoorn, Michel Hessmann en Johannes Staune-Mitter om kopman Foss zo lang mogelijk bij te staan. Eenkhoorn krijgt daarnaast de vrijheid om zich in de vlakkere etappes te mengen in het sprintgeweld. Voor de 20-jarige Hessmann, die deze winter de overstap maakte van het Development Team naar de WorldTour-formatie, is het zijn vuurdoop als fulltime beroepswielrenner.

De eveneens 20-jarige Noor Staune-Mittet koerst normaal voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, maar kan door de mixregel van de UCI nu ook een keertje uitkomen voor de hoofdmacht van de ploeg van manager Richard Plugge. Jumbo-Visma start in de Algarve maar met vijf (in plaats van de gebruikelijke zeven) coureurs.

Selectie Jumbo-Visma voor Volta ao Algarve (16-20 februari)

Tobias Foss

Robert Gesink

Pascal Eenkhoorn

Michel Hessmann

Johannes Staune-Mittet