Tobias Foss hersteld van corona: “Had een paar weken nodig, maar vorm is weer goed met oog op WK”

Tobias Foss moest in mei passen voor de Giro vanwege een coronabesmetting, maar is weer helemaal in orde. Deze week rijdt hij als een van de kopmannen de Ronde van Polen. Maar of een goed klassement erin zit? “We gaan er open in”, zegt ploegleider Maarten Wynants. “Het grote doel is om me hier voor te bereiden op het WK”, zegt Foss zelf.

De Noorse wereldkampioen tijdrijden legt uit hoe de afgelopen weken er voor hem uitzagen. “Het heeft lang geduurd om terug te komen van corona. Pas na een maand voelde ik me weer fit. Daarna heb ik nog een aantal weken gemiddeld getraind. Sinds een aantal weken voel ik me weer echt goed in trainen.”

“Ik hoef hier in Polen niet op mijn best te zijn. Dat moet op het WK. Maar natuurlijk, er zitten een paar mooie klimetappes tussen en het algemeen klassement zich in mijn achterhoofd. Ik voel ook vertrouwen als ik op de tijdritfiets zit”, gaat hij verder. Of Foss net als Evenepoel zijn laatste wedstrijd in de regenboogtrui winnend hoopt af te sluiten? “Natuurlijk, maar mijn carrière stopt hier niet. Ik ga ervan genieten. En het doel is om mijn trui ooit weer terug te krijgen. Of gewoon te verdedigen.”

Wynants bevestigt dat Foss inderdaad een van de speerpunten voor de bergen is samen met Koen Bouwman, maar dat Jumbo-Visma het dag voor dag zal bekijken. “We gaan er open in en dan zullen we zien wat er in zit. We gaan het van dag tot dag bekijken. Vandaag verwachten we dat INEOS het tempo zal hooghouden, al verwachten we niet echt grote verschillen en dat de etappe pas in de laatste kilometer wordt beslist. Bonificatieseconden zullen dan ook belangrijk worden in deze ronde.”

“Sprinten met Olav (Kooij, red.) blijft voor ons het hoofddoel”, eindigt Wynants.