donderdag 16 november 2023 om 08:29

Titelverdedigers De Vylder en Ghys grijpen de macht in Zesdaagse van Gent

Niet Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik, maar Lindsay De Vylder en Robbe Ghys gaan na de tweede avond van de Zesdaagse van Gent aan de leiding. De Belgische titelverdedigers voelen wel de hete adem van landgenoten Fabio Van den Bossche en Jules Hesters in hun nek. Van Schip en Havik staan nu derde.

Na de eerste dag van de Zesdaagse van Gent gingen Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik nog aan de leiding, na een tumultueuze avond. Van Schip was na een valpartij op dinsdag twijfelachtig voor de woensdagavond, maar bleek toch fit genoeg om zijn weg te vervolgen. De eerste puntenkoers van de avond werd nog gewonnen door de jonge Duitser Tim Torn Teutenberg, maar in de tweede puntenkoers ging Van Schip er met de hoofdbuit vandoor.

En Van Schip trok de goede lijn door, aangezien hij – met zijn baanpartner Havik – de daaropvolgende ploegafvalling wist te winnen. En Ghys en De Vylder? Die klokten dan weer de snelste tijd in de tijdrit baanronde. De twee Belgen speelden ook een hoofdrol tijdens de eerste ploegkoers. Ghys en De Vylder vochten een titanenduel uit met twee andere Belgen, Fabio Van den Bossche en Jules Hesters.

Het pleit werd in de eerste ploegkoers uiteindelijk beslecht door Van den Bossche en Hesters, maar De Vylder en Ghys hadden toch het laatste woord. In de tweede ploegkoers (gewonnen door de Nederlanders Vincent Hoppezak en Philip Heijnen) wisten ze de leiding over te nemen van Van den Bossche en Hesters. De titelverdedigers gaan met andere woorden aan kop in de Zesdaagse.

Goede uitgangspositie voor Havik en Van Schip

Van een beslissing is echter nog allerminst sprake, aangezien Van den Bossche-Hesters en Havik-Van Schip nog in dezelfde ronde staan. En daar komt nog eens bij dat de twee Nederlanders 99 punten hebben verzameld en dus op één punt staan van een bonusronde. Virtueel hebben Havik van Van Schip dus de touwtjes in handen.

Zesdaagse van Gent 2023

Stand na dag 2

1. / Lindsay De Vylder – Robbe Ghys – 123 punten

2. / Fabio Van den Bossche – Jules Hesters – 108 punten

3. / Yoeri Havik – Jan-Willem van Schip – 99 punten

4. / Vincent Hoppezak – Philip Heijnen – 97 punten en 1 ronde

5. / Mathias Malmberg – Aaron Gate – 64 punten en 1 ronde

6. / Roger Kluge – Theo Reinhardt – 33 punten en 1 ronde

7. / Oscar Nilsson-Julien – Valentin Tabellion – 63 punten en 2 ronden

8. / Noah Vandenbranden – Tuur Dens – 88 punten en 3 ronden

9. / Gianluca Pollefliet – Tim Torn Teutenberg – 82 punten en 3 ronden

10. / Mark Stewart – Oliver Wood – 9 punten en 5 ronden

11. / Lasse Norman Hansen – Jonas Rickaert – 44 punten en 8 ronden

12. / Michele Scartezzini – Milan Van den Haute – 20 punten en 15 ronden