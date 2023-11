zondag 19 november 2023 om 08:40

Titelverdedigers De Vylder en Ghys als leiders naar slotdag Zesdaagse van Gent

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys gaan, met de slotdag voor de boeg, nog altijd aan de leiding in de Zesdaagse van Gent. Het Belgische duo heeft duidelijk de beste papieren om het baanevenement te winnen, aangezien een bonusronde wenkt.

In de ploegafvalling kregen we al meteen een interessante clash tussen Robbe Ghys en Yoeri Havik. Na een strijd op het scherpst van de snede trok de Nederlandse wereldkampioen – met zijn baanpartner Jan-Willem van Schip – aan het langste eind. Vervolgens ging de aandacht uit naar Tuur Dens en Noah Vandenbranden. De twee Belgen klokten voor de vierde keer deze week een baanrecord (26.052) op de 500 meter tijdrit.

In de eerste ploegkoers van de avond deden Fabio Van den Bossche en Jules Hesters de beste zaken, door een ronde te pakken op de concurrentie. In de tweede ploegkoers was er succes voor het Deens-Nieuw-Zeelandse duo Matias Malmberg en Aaron Gate. De koppels die strijden voor de zege in de Zesdaagse van Gent, hielden elkaar dan weer in een sportieve wurggreep.

En zo beginnen De Vylder en Ghys met de beste papieren aan de slotdag van de Zesdaagse van Gent. De titelverdedigers hebben nu 297 punten verzameld en zitten dicht tegen een bonusronde aan. Van den Bossche-Hesters (227 punten) en Havik-Van Schip (221 punten) volgen nog binnen dezelfde ronde. De voorlopige nummers vier, Oscar Nilsson-Julien en Valentin Tabellion, kijken al tegen een achterstand aan van twee ronden.

Lotte Kopecky schittert ook in het Kuipke

Zaterdag werkten de vrouwen hun slotdag van hun ‘Tweedaagse van Gent’ af. Net als op de openingsavond stonden de individuele afvalling en de puntenkoers op het programma. En net als op vrijdag was Lotte Kopecky de duidelijke slokop. De Belgische wereldtopper won opnieuw de individuele afvalling en ook in de puntenkoers stond er weer geen maat op Kopecky. In de stand rekende ze af met de Française Victoire Berteau en de Nederlandse Marit Raaijmakers.

Zesdaagse van Gent 2023

Stand na dag 5

1. / Lindsay De Vylder – Robbe Ghys – 297 punten

2. / Fabio Van den Bossche – Jules Hesters – 227 punten

3. / Yoeri Havik – Jan-Willem van Schip – 221 punten

4. / Oscar Nilsson-Julien – Valentin Tabellion – 167 punten en 2 ronden

5. / Mathias Malmberg – Aaron Gate – 146 punten en 2 ronden

6. / Vincent Hoppezak – Philip Heijnen – 219 punten en 3 ronden

7. / Roger Kluge – Theo Reinhardt – 113 punten en 4 ronden

8. / Gianluca Pollefliet – Tim Torn Teutenberg – 171 punten en 7 ronden

9. / Noah Vandenbranden – Tuur Dens – 233 punten en 9 ronden

10. / Mark Stewart – Oliver Wood – 27 punten en 18 ronden

11. / Lasse Norman Hansen – Jonas Rickaert – 81 punten en 24 ronden

12. / Michele Scartezzini – Milan Van den Haute – 78 punten en 41 ronden