Titelverdediger Jasper Stuyven treft grote namen in Omloop Het Nieuwsblad

Jasper Stuyven mag zijn benen alvast insmeren voor Omloop Het Nieuwsblad, waar hij zaterdag 27 februari zijn titel van vorig jaar mag proberen te verdedigen. Op weg naar Ninove treft de 28-jarige renner namelijk een hele resem toprenners, blijkt uit de voorlopige deelnemerslijst.

Stuyven zorgde vorig jaar voor een feeststemming bij zijn ploeg Trek-Segafredo, nadat hij na 200 kilometer Yves Lampaert klopte in de eindsprint. Hij keert dit jaar terug om zijn titel te verdedigen en wordt daarbij vergezeld door onder andere de wereldkampioen van 2019, Mads Pedersen, en landgenoot Edward Theuns. Deceuninck-Quick-Step greep vorig jaar net naast de zege en aast dit jaar op meer. Daarom brengt de ploeg naast Lampaert ook regerend wereldkampioen Julian Alaphilippe, Zdeněk Štybar (de winnaar van 2019) en Kasper Asgreen aan de start.

Lotto Soudal begon het seizoen al goed met Tim Wellens, die eerder deze maand de Ster van Bessèges achter zijn naam zette. De nummer drie van 2019 slaat in de Omloop de handen ineen met Philippe Gilbert (de winnaar van 2006 en 2008). Bij AG2R Citroën is het uitkijken naar de broers Oliver en Lawrence Naesen, die gezelschap krijgen van olympisch kampioen Greg Van Avermaet, de winnaar van de openingsklassieker in 2016 en 2017. Met Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) staat er nog een oud-winnaar op de voorlopige deelnemerslijst.

Romain Bardet

Bahrain Victorious wil met Dylan Teuns, Sonny Colbrelli en Heinrich Haussler het mooie weer maken. Bij INEOS Grenadiers wordt het uitkijken naar Tom Pidcock. Met Søren Kragh Andersen pakte Team DSM vorig jaar het laagste plaatsje op het podium. Hij krijgt in de zoektocht naar de zege Tiesj Benoot en nieuwkomer Romain Bardet mee. Victor Campenaerts trekt met Qhubeka ASSOS naar Gent, terwijl UAE het duo Matteo Trentin en Alexander Kristoff naar voor schuift. Bij de ProTeams zien we onder meer Terpstra, Boasson Hagen, De Bondt, Meurisse en Dillier.

Bekijk op de website van organisator Flanders Classics de voorlopige deelnemerslijst.