Titelverdediger Filippo Ganna: “Ik voel geen druk”

Filippo Ganna verdedigt zondag zijn titel op het WK tijdrijden. De Italiaanse specialist hoopt tussen Knokke-Heist en Brugge de regenboogtrui voor het tweede jaar op rij te winnen. “Ik voel geen druk”, laat de favoriet voor goud weten.

“De regenboogtrui zit nog steeds om mijn schouders en ik zal er alles aan doen om die trui daar te houden”, vertelde Ganna vorige week na het EK tijdrijden, waar hij in eigen land naast het goud greep. Na de eerste verkenning van het parcours in West-Vlaanderen keek hij vooruit op de titelstrijd. “Ik voel geen druk. Mijn ploeggenoten en ik zijn rustig en het gevoel is goed”, aldus de wereldkampioen van 2020.

Zaterdag testte Ganna zich op het parcours naar Brugge. “Ik heb goede reacties gehad van de uitgevoerde tests. We gingen daarbij tot het uiterste en probeerden die snelheid constant hoog te houden. Tijdens de tijdrit zullen we zien of ik mijn beste benen kan vinden”, laat hij weten.

Een andere Italiaanse outsider is Edoardo Affini, normaliter uitkomend voor Jumbo-Visma. “De gemiddeldes zullen heel hoog liggen. We gaan de inspanningen op de lange, rechte stukken goed moeten indelen”, vertelt hij. Affini legt de lat hoog. “Ik verwacht de consistentie van dit jaar te bevestigen en om tussen de besten te staan. Ik geef toe dat ik naar meer streef. Ik houd zeker Küng, Van Aert en Evenepoel in de gaten, maar laten we ook hopen dat er goede resultaten van de Italianen komen.”