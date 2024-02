Titelverdediger Dylan van Baarle: “Hoop me te herpakken dit voorjaar”

Video Dylan van Baarle verdedigt vandaag zijn titel in de Omloop Het Nieuwsblad. De Nederlandse kampioen won vorig jaar met een knappe solo, een scenario dat ook dit jaar niet ondenkbaar is. “We moeten scherp zijn vanaf het begin, want het kan op elk moment gebeuren”, vertelde Van Baarle voor de start aan onder meer WielerFlits.

“Dit is mijn eerste wedstrijd van het seizoen, ik ben heel benieuwd. We zijn er klaar voor. Vorig jaar ging het hier natuurlijk heel goed. We hebben dezelfde aanpak gedaan als vorig jaar. Waar ik sta? In Gent”, lachte Van Baarle vervolgens. “Nee, ik ben wel goed. Ik heb een heel goed trainingskamp gehad. Ik denk dat ik in orde ben, maar we zullen het wel zien in koers.”

Visma|Lease a Bike komt weer met een sterke selectie naar het Openingsweekend en dus zullen ze het volgens Van Baarle op dezelfde manier als vorig jaar aanpakken. Dat Wout van Aert er dit jaar ook bij is, verandert volgens hem niet al te veel. “Het is gewoon een extra pion.”

“Wanneer de finale zal beginnen? Het kan op elk moment gebeuren. We moeten dus scherp zijn vanaf het begin en vijf uur lang geconcentreerd zijn.” Tot slot sprak Van Baarle nog over zijn doelen dit voorjaar. “Ik hoop mee te doen in de finales van de grote klassiekers. Vorig jaar was dat niet het geval en ik hoop me dit jaar dus te herpakken.”