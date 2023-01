Titelverdediger Amaury Capiot ontbreekt in GP La Marseillaise

Amaury Capiot zal aankomende zondag niet aan de start verschijnen van de GP La Marseillaise. De 29-jarige Belg van Arkéa-Samsic, vorig jaar nog winnaar van de Franse openingskoers, heeft te veel last van zijn rechterknie.

De snelle Capiot hoopt door middel van fysiotherapie het probleem op te lossen, om vervolgens zijn trainingen weer op te pakken. Het is nog onduidelijk wanneer we de renner voor het eerst in actie zullen zien in 2023. Wellicht dat hij op tijd wedstrijdfit is voor de Muscat Classic (10 februari) in Oman. Deze koers staat op zijn (voorlopige) programma.

Capiot was vorig jaar goed voor de nodige ereplaatsen, maar boekte met de GP La Marseillaise en de derde etappe in de Boucles de la Mayenne ook zijn eerste twee profoverwinningen. In de openingskoers van het Franse wielerseizoen bleek hij in een groepssprint te snel voor de Deense oud-wereldkampioen Mads Pedersen en de Spanjaard Francisco Galván.

In de komende editie van de GP La Marseillaise is het onder meer uitkijken naar Benoît Cosnefroy, Andrea Piccolo, Neilson Powless, Alexis Vuillermoz, Ben Hermans, Rasmus Tiller en Oliver Naesen.