Titelsponsors Bardiani-CSF verlengen tot en met 2022 woensdag 18 december 2019 om 16:21

Goed nieuws voor Bardiani-CSF-Faizanè: titelsponsors Bardiani en CSF hebben aangekondigd dat zij ook de komende drie jaar de Italiaanse ploeg ondersteunen. Ook cosponsors Omac en MBS hebben hun samenwerking met het team verlengd.

Bardiani en CSF maakten de hernieuwde samenwerking met de Italiaanse ProContinentale ploeg bekend op de laatste dag van het trainingskamp in de provincie Parma. Eerder deze week werd ook het nieuwe tenue al uit de doeken gedaan. De ploeg kiest ditmaal voor een paars-groene wieleroutfit en stapt daarmee af van het oranje, wit en groen, waar het team de afgelopen seizoenen in te bewonderen was.

Drieënhalve maand geleden werd tevens bekend dat Bardiani-CSF de komende drie seizoen kan rekenen op de steun van Faizanè. De Italiaanse kunststofproducent was afgelopen seizoen nog als sponsor verbonden aan Nippo-Vini Fantini-Faizanè, maar die ploeg houdt op te bestaan. Daarmee is de toekomst van het Italiaanse team, dat komend seizoen Bardiani-CSF-Faizanè heet, verzekerd.

Vuelta a San Juan

In januari komt de ploeg opnieuw bij elkaar op Mallorca voor een nieuw trainingskamp, voordat de eerste wedstrijden van het seizoen aangevangen worden. De eerste wedstrijdkilometers maakt de ploeg in de Vuelta a San Juan. Tijdens de Trofeo Felanitx op Mallorca komt de ploeg voor het eerst in Europa in actie.