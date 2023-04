Titelhouder Teuns ontbreekt in Waalse Pijl: “Koersen heeft geen zin in deze omstandigheden”

Dylan Teuns zal na de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race ook de Waalse Pijl aan zich voorbij laten gaan. De puncheur van Israel-Premier Tech, die vorig jaar nog naar de zege knalde op de Muur van Hoei, is nog niet voldoende hersteld van een hardnekkige griep. Dat vertelt zijn ploegleider Rik Verbrugghe aan Het Nieuwsblad.

Teuns is een weeklang stevig ziek geweest. “Zondag was de koorts alvast geweken, maar echt fit voelt hij zich niet. Fietsen zat er tot dusver ook niet in. In de gegeven omstandigheden heeft koersen dan ook geen zin”, aldus Verbrugghe, die samen met de ploegstaf hoopt dat Teuns alsnog op tijd gerecupereerd is voor Luik-Bastenaken-Luik. “Maar hem 100% opnieuw gezond krijgen is nu onze eerste prioriteit.”

Precies een jaar geleden was Teuns dik in orde in deze periode, met ook top-tienklassering in de Ronde van Vlaanderen, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Nu ziet het er helemaal anders uit. “Hij is ontgoocheld en dat hoeft niet te verbazen. Dit waren zíjn grote doelen, de koersen waarin hij goed wilde presteren. Maar als je ziek bent (geweest) kun je er moeilijk iets van maken.”

Ronde van Zwitserland en Tour de France

Mogelijk rijdt Teuns zondag Luik-Bastenaken-Luik dus nog, maar Verbrugghe wil het niet forceren. “Van iemand die ziek of geblesseerd is, kan je geen topprestaties verwachten. We gaan Dylan nu zo goed mogelijk proberen klaar te stomen voor het volgende seizoensluik.” Betekent dit dat Teuns de komende weken nog wat extra koersen zal rijden? “Mogelijk. Op dit moment ligt alles open en bekijken we het van dag tot dag.”

“Maar zijn focus lijkt me nu toch vooral richting Rondes van Zwitserland en Frankrijk te verschuiven. Eerst trekken we in mei met onze ‘long list’ voor de Tour drie weken op stage naar Andorra – een deel op Pica Maia, Pas de la Casa, op 2400 meter, jongens die moeilijker omgaan met grote hoogte vierhonderd meter lager.”