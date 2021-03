Tirreno: Deceuninck-Quick-Step met Alaphilippe, Ballerini en Almeida

Deceuninck-Quick-Step heeft zijn ploeg voor Tirreno-Adriatico bekendgemaakt. Wereldkampioen Julian Alaphilippe vervolgt er zijn seizoen na zijn tweede plaats in Strade Bianche. João Almeida, die vorig jaar vijftien dagen het roze droeg in de Giro, en de winnaar van Omloop Het Nieuwsblad, Davide Ballerini, maken deel uit van het team.

Alaphilippe keer na een jaar afwezigheid terug in Tirreno-Adriatico. Bij zijn enige deelname in 2019 won hij twee etappes en eindigde hij zesde in het eindklassement. Dit jaar maakte hij al indruk in de Tour de La Provence, waar hij als derde over de streep kwam in de rit naar de Mont Ventoux en tweede was in de eindstand. Zaterdag, in Strade Bianche, moest hij enkel in Mathieu van der Poel zijn meerdere erkennen.

Almeida was dit seizoen al derde in de UAE Tour, nadat hij op de openingsdag in de juiste waaier zat en daarna zijn hoge positie wist vast te houden in de tijdrit en de twee bergetappes. Ballerini schoot dit jaar uit de startblokken met twee etappezeges in de Tour de La Provence. Vervolgens won hij ook Omloop Het Nieuwsblad. In Strade Bianche zag hij door een lekke band zijn kansen in rook opgaan.

Stempel drukken

“We hadden een degelijk koersweekend in Italië en nu willen we doorgaan”, zegt Davide Bramati op de ploegsite. “We komen naar Tirreno-Adriatico met renners die deze wedstrijd goed kennen. Deze ploeg kan op alle fronten meestrijden en heeft de ambitie om meer goede resultaten neer te zetten. We wedstrijd heeft voor elk wat wils en we willen onze stempel drukken op de etappes. We willen dezelfde Wolfpack-spirit laten zien die ons al acht zeges bracht.”

Deceuninck-Quick-Step voor Tirreno-Adriatico 2021

Julian Alaphilippe

João Almeida

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Alvaro Jose Hodeg

Zdeněk Štybar

Bert Van Lerberghe