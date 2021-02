Tirreno-Adriatico 2021 kent bergrit naar Prati di Tivo

Koersorganisator RCS Sport heeft vandaag het parcours voor de komende editie van Tirreno-Adriatico (10-16 maart) onthuld. De renners krijgen een klassieke ronde voorgeschoteld, met één bergetappe en enkele verraderlijke ritten voor de puncheurs.

De renners beginnen ook dit jaar weer in Lido di Camaiore, maar net als in 2020 kiest de organisatie voor een vlakke openingsrit. Normaal is Lido di Camaiore het decor voor een ploegentijdrit of individuele race tegen de klok, maar nu zijn de snelle mannen aan zet. Op dag twee is het klimmen geblazen op weg naar Chiusdino.

In de laatste zestig kilometer staan er drie beklimmingen op het programma met de Poggio alla Croce en tweemaal de klim naar Chiusdino. De slotklim voert de renners naar een hoogte van 522 meter en is niet al te lastig, maar het is wel een ideale kans voor de explosieve klimmers en puncheurs om een eerste tik uit te delen.

Cruciaal weekend

Ook de derde etappe, van Monticiano naar Gualdo Tadino, kent aardig wat hoogtemeters. De finale lijkt dit keer alleen niet zwaar genoeg voor de betere klimmers in het peloton. Op dag vier is het alle hens aan dek voor de klassementsrenners, aangezien de finishstreep is getrokken op Prati di Tivo. Onderweg ligt ook nog de Passo Capannelle.

De organisatie van Tirreno-Adriatico bezocht al twee keer eerder Prati di Tivo (14,5 km aan 7%). In 2012 ging de ritzege naar Vincenzo Nibali, een jaar later was Chris Froome de beste op de slotklim. Na de koninginnenrit van zaterdag is het tijd voor een niet te onderschatten ‘puncheuretappe’ naar Castelfidardo.

In de laatste honderd kilometer naar Castelfidardo krijgen de coureurs namelijk negen lokale klimmetjes voor hun kiezen, misschien wel de ideale ingrediënten voor een ware afvallingsrace. De beslissing zal twee dagen later vallen in de traditionele slottijdrit naar San Benedetto del Tronto. De voorlaatste rit naar Lido di Fermo is er normaal een voor de sprinters.

Simon Yates is voorlopig de laatste winnaar van Tirreno-Adriatico. De Britse klimmer versloeg vorig jaar landgenoot Geraint Thomas en de Pool Rafal Majka.

Etappeschema Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

10/03 – Etappe 1: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (156 km)

11/03 – Etappe 2: Camaiore – Chiusdino (226 km)

12/03 – Etappe 3: Monticiano – Gualdo Tadino (189 km)

13/03 – Etappe 4: Terni – Prati di Tivo (148 km)

14/03 – Etappe 5: Castellalto – Castelfidardo (205 km)

15/03 – Etappe 6: Castelraimondo – Lido di Fermo (169 km)

16/03 – Etappe 7: San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (11,1 km, ITT)

