Timothy Dupont snelt naar zege na chaotische finale in Bessèges

De tweede etappe van de Ster van Bessèges is gewonnen door Timothy Dupont. De renner van Bingoal-Wallonie Bruxelles bleek de snelste renner in La Calmette, na een zeer chaotische finale met enkele valpartijen. Dupont versloeg Pierre Barbier en Europees kampioen Giacomo Nizzolo.

Voor heel wat sprinters was de openingsrit naar Bellegarde nét iets te zwaar, maar vandaag kregen de rappe mannen een ideaal parcours voorgeschoteld in de Ster van Bessèges. De etappe was ruim 150 kilometer lang en voerde het peloton van Saint Geniès de Malgoirès naar La Calmette. Onderweg lagen er nog wel wat vervelende kuitenbijters op het parcours, maar voor doorgewinterde profs moest dit toch geen problemen opleveren.

Vijf vluchters maken het mooie weer

De vlucht van de dag werd gevormd door twee Fransen, twee Belgen en één Tsjech. De voor Delko uitkomende Alexandre Delettre was net als gisteren van de partij en de bergkoning wist samen met Tony Hurel, Maximilien Picoux, Ludovic Robeet en Vojtěch Řepa een mooie voorsprong uit te bouwen. Vooral de aanwezigheid van Řepa was opvallend: de renner van Kern Pharma brak gisteren namelijk drie tanden bij een van de vele valpartijen.

Het verschil tussen de vijf vluchters en het peloton liep op tot maximaal vier minuten, maar Hurel, Delettre, Picoux, Robeet en Řepa hadden nooit uitzicht op de ritzege. De knechten van Cofidis (de ploeg van leider Christophe Laporte) en Total Direct Energie wisten het verschil binnen de perken te houden en dus kregen we een klassiek kat-en-muisspel tussen de vroege avonturiers en de sprintersploegen.

Dappere Robeet is een vogel voor de kat

Vooraan bleek Robeet over de beste benen te beschikken en de renner van Bingoal-Wallonie Bruxelles besloot op ruim veertig kilometer van de meet alleen verder te koersen. Robeet reed al snel weg van zijn moegestreden medevluchters en begon met een mooie bonus aan de laatste dertig kilometer. Het liedje van Hurel, Delettre, Picoux en Řepa was inmiddels uitgezongen: de dappere avonturiers werden opgeslokt door een op hol geslagen peloton.

Robeet mocht nog wat langer voor de meute uitrijden, maar ook de Belg werd op tijd weer ingerekend door de sprintersploegen. Met nog tien kilometer te gaan was de hergroepering een feit en stond alles in het teken van de eerste échte massasprint in deze Ster van Bessèges. Op minder dan vier kilometer van de meet gingen enkele renners zwaar tegen de vlakte, maar de sprinters slaagden erin om de valpartij te ontwijken.

Dupont snelt naar zege na chaotische laatste kilometer

Dit was het sein voor de mannen van Arkéa-Samsic om een sprinttreintje op de rails te zetten, maar sprintkopman Bouhanni kwam er niet aan te pas in de eindsprint. Heel even leek Giacomo Nizzolo naar de zege te snellen, maar de Europese kampioen viel stil en werd uiteindelijk nog geremonteerd door een sterke Dupont. Die laatste boekte een verrassende maar zeer welkome zege voor zijn ploeg Bingoal-Wallonie Bruxelles.

Het is voor Dupont, na heel wat ereplaatsen, zijn eerste ritzege in de Ster van Bessèges. De leiderstrui blijft ook na vandaag in het bezit van Christophe Laporte. De finale werd overigens nog ontsierd door een zware valpartij op 500 meter van de streep. Verschillende renners kwamen op hoge snelheid ten val aan de laatste rotonde.