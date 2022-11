Timothy Dupont nog altijd zonder ploeg: “De wielersport kent geen genade”

Het is maar de vraag of Timothy Dupont volgend jaar nog deel zal uitmaken van het peloton. De 35-jarige Belgische sprinter is nog altijd op zoek naar een nieuwe ploeg, nadat hij geen contractverlenging kreeg bij Bingoal Pauwels Sauces WB. “De koers is hard”, concludeert Dupont in gesprek met Sporza.

De ervaren Dupont kende dit jaar op menselijk vlak zeer moeilijke momenten. De Belg verloor dit jaar op zeer korte tijd zijn vader en beide schoonouders. “Mentaal was dat heel moeilijk. Ik heb me daar over kunnen zetten en heb ondanks alles nog vrij goed gereden.” Zo won hij vrij kort na het verlies een etappe in de ZLM Tour. Dupont versloeg er bovendien niet de minste namen met Elia Viviani, Olav Kooij en Jakub Mareczko.

Verder snelde hij nog naar ereplaatsen in onder meer de Ronde van Valencia, de Dorpenomloop van Rucphen (3e), de Bredene Koksijde Classic (6e), Veenendaal-Veenendaal Classic (5e), het Belgisch kampioenschap (7e) en het Kampioenschap van Vlaanderen (5e), maar het bleek tot zijn eigen verbazing niet genoeg voor een verlenging van zijn aflopende contract bij Bingoal Pauwels Sauces WB. “Dat was een verrassing voor mij.”

“Want na alles wat ik had meegemaakt, deed ik het al bij al nog goed. Er werd me ook een tijdje gezegd dat ik lead-out zou worden voor iemand, maar die renner is uiteindelijk niet naar onze ploeg gekomen. Dus die rol was dan plots overbodig. De koers is hard. Nu blijkt nog maar eens dat men in de wielersport geen genade kent.”

“Ik denk dat ik zeker nog een jaar of vier op het hoogste niveau kan meedoen”

Dupont is momenteel angstvallig op zoek naar een nieuwe werkgever, maar kreeg telkens nul op het rekest. “Als sprinter kom ik niet meer in beeld. Ik heb me dan als lead-out aangeboden bij ploegen, maar ook dat had weinig succes. De meeste ploegmanagers geven mijn leeftijd als reden aan, maar ik denk dat ik zeker nog een jaar of vier op het hoogste niveau kan meedoen, vooral omdat ik later profrenner ben geworden.”

De rappe man hoopt toch nog zijn carrière te kunnen voortzetten. “Ik ben een sfeermaker binnen de ploeg, heb veel ervaring, kan goed sturen en veel punten sprokkelen. Ik train nog altijd als een prof. Hier en daar zou er nog plaats zijn bij een team. Maar we zijn al half november, dan wordt het moeilijk om nog prof te blijven. Ik sta voor alles open en zal naar alles luisteren. Maar op een bepaald moment zal ik moeten beslissen. Als ik tegen 1 december nog altijd geen team heb, dan is het wel duidelijk.”