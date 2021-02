Timothy Dupont na zege in Bessèges: “Ik hoop dit door te trekken”

Nacer Bouhanni, Pascal Ackermann en Giacomo Nizzolo: meerdere rappe mannen waren vandaag gebrand op de ritzege in de Ster van Bessèges. De grote winnaar in La Calmette was echter Timothy Dupont, die na een chaotische finale zijn sprint perfect wist te timen.

Op 500 meter van de streep werd de wedstrijd ontsierd door een zware valpartij van meerdere renners. “Ik weet eigenlijk niet wat er is gebeurd, aangezien ik voor de valpartij zat. Ik reed, na het nemen van de rotonde, in vijfde of zesde positie. Ik had daarvoor nog een momentje met Giacomo Nizzolo, maar ik slaagde er vervolgens nog in om zijn wiel te pakken.”

Nizzolo, de Europese kampioen van Qhubeka ASSOS, leek heel even naar de zege te sprinten, maar de Italiaan werd nog geremonteerd door Dupont. Die laatste wist zijn inspanning perfect te timen en zo zijn eerste zege in de Ster van Bessèges en voor zijn nieuwe ploeg Bingoal-Wallonie Bruxelles te boeken. “Ik kwam op het juiste moment”, zo citeert DirectVelo.

“We hebben een goede ploeg”

De 33-jarige Belg was gisteren nog betrokken bij een valpartij, waardoor hij zich woensdag niet kon mengen in de strijd om de ritzege. “Mijn fiets brak en zo was ik kansloos voor de ritzege, en dat terwijl ik weet dat ik op een dergelijk klimmetje iets kan ondernemen. Dat ik vandaag wel als eerste over de streep kom, is echt geweldig.”

Dupont heeft zijn start bij Bingoal-Wallonie Bruxelles dus niet gemist. “We hebben een hele goede ploeg. We strijden voor de overwinning en dat is geweldig”, is Dupont content. “Het is goed om eens van team te wisselen om zo nieuwe motivatie op te doen. Dat werpt nu al zijn vruchten af! Ik hoop dit nu het hele seizoen door te trekken.”