Timothy Dupont boekt eerste seizoenszege in Tour of Hellas

Timothy Dupont heeft de tweede etappe van de Tour of Hellas op zijn naam geschreven. De 35-jarige renner van Tarteletto-Isorex was na 178 kilometer de snelste in de massasprint. Enrico Zanoncello werd tweede, Iúri Leitão derde.

De Tour of Hellas ging donderdag, na twee dagen op Kreta, verder op het vaste land van Griekenland. Daar wachtte een verraderlijke rit tussen Mycenae en Kalamata. De begin- en eindfase waren vlak, maar in het midden lagen drie beklimmingen waar flink koers gemaakt kon worden.

Meindert Weulink in eerste kopgroep

In de vlakke openingsfase ontstond een kopgroep van acht met onder meer de Nederlander Meindert Weulink van ABLOC CT. De aanvallers begonnen met voorsprong aan de eerste klim van de dag, naar Achladokampos (17,3 km aan 4%). Op deze beklimming werden ze echter ingerekend en gingen vijf andere renners op avontuur: Alessandro Santamorita, Jefferson Cepeda, Jakub Otruba, Dawit Yemane en Jambaljamts Sainbayar.

Otruba begon de dag met slechts vijftien seconden achterstand op klassementsleider Aaron Gate. De Tsjech kwam zodoende virtueel aan de leiding, want de kopgroep verzamelde een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton. Daar bepaalde Bolton Equities Black Spoke, de ploeg van Gate, het tempo. En dat tempo lag dermate hoog, dat de vijf vluchters nog voor half koers weer tot de orde werden geroepen.

Weer een nieuwe vlucht

Vervolgens kwam er een nieuwe kopgroep, nu van slechts drie renners. Davide Baldaccini (Corratec), Manuele Tarozzi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) en Finn Gullickson (nationale selectie Verenigde Staten) sloegen de handen ineen en reden een voorsprong bij elkaar van bijna twee minuten. Zo kregen we weer een nieuwe virtuele leider, Tarozzi. De Italiaan stond namelijk op slechts 36 seconden van Gate.

Vanwege de geringe omvang van de kopgroep, was deze echter gemakkelijk te controleren voor Bolton Equities Black Spoke. Zeker omdat Human Powered Health, Caja Rural-Seguros RGA en Tarteletto-Isorex ook meehielpen in de achtervolging. Het trio verweerde zich kranig, maar in de laatste kilometers werden ze dan toch ingerekend. Een sprint moest vervolgens de beslissing brengen.

Dupont wint

Het werk van Tarteletto-Isorex bleek niet voor niks, want Timothy Dupont sprintte naar de zege. Voor de 35-jarige Belg, die vorig seizoen nog uitkwam voor Bingoal Pauwels Sauces WB, was het zijn eerste zege van het seizoen. De tweede plaats ging naar Enrico Zanoncello van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) eindigde als derde. Gate behield de leiding in het algemeen klassement.