zaterdag 7 oktober 2023 om 09:07

Timothy Dupont blijft een jaar langer bij Tarteletto-Isorex

Timothy Dupont heeft zijn contract bij het continentale Tarteletto-Isorex met een jaar verlengd. De 34-jarige sprinter draait er momenteel een zeer goed seizoen met vier UCI-zeges, en sloot de deal met manager Peter Bauwens aan de vooravond van de Ronde van Turkije.

Dupont kon rekenen op veel interesse, zo gaf hij afgelopen week nog aan in gesprek met WielerFlits.be. “De wil om terug te keren naar een ProTeam is er altijd geweest. Momenteel lopen er gesprekken met ploegen op Pro- en WorldTour-niveau. Maar ook Tarteletto-Isorex blijft een optie. Ik rijd nog altijd op een heel hoog niveau, dus wil ik nog zo veel mogelijk uit mijn carrière halen. Werken kan je achteraf nog lang genoeg.”

Vorig jaar moest Dupont lang wachten op interesse, wat misschien ook meespeelt bij zijn beslissing. “Ja kan stellen dat de teams die me vorig jaar geen kans wilden geven, ongelijk hadden. Als je mijn lijstje met uitslagen op ProCyclingStats bekijkt, denk ik dat veel renners van Pro- of WorldTeam nog niet zo’n seizoen gehad hebben. Ik ben er ergens enorm fier op. Het toont dat ze iets gemist hebben door mij vorig jaar niet te tekenen.”

Dupont kwam begin 2023 over van Bingoal WB, waar hij vorig seizoen nog Olav Kooij te snel af was in de ZLM Tour. Voordien was hij onder andere bij Veranda’s Willems en WorldTour-ploeg Circus-Wanty Gobert actief.